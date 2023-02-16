''Взяли бы Бахмут до Нового года'': Пригожин заявил о прекращении вербовки зэков в ЧВК ''Вагнер''. Видео

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что в ЧВК больше не вербуют заключенных из российских тюрем. Он пожаловался на "чудовищную военную бюрократию" и заявил, что она мешает наемникам достигать успехов на фронте.

Видео дня

Если бы им не вставляли палки в колеса, "вагнеровцы" еще до Нового года взяли бы Бахмут на Донетчине, выдал "повар Путина". Видео, на котором Пригожин говорит об этом, распространили российские пропагандисты (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Он заявил, что в рядах ЧВК еще остаются зэки, завербованные ранее, однако через какое-то время все они получат помилование и не будут больше воевать против Украины. Тогда, посетовал Пригожин, количество подразделений уменьшится и наемники не смогут выполнять "желаемый объем задач".

По словам хозяина ЧВК, пока "вагнеровцы" пытаются захватить Бахмут, российские оккупационные войска должны двигаться также на всех других направлениях Донбасса: Угледар, Марьинка, Авдеевка, Сватово, Кременная.

"Бюрократия, к сожалению, не позволяет. Пока, к сожалению, активности не проявляют другие подразделения, которые должны этим заниматься", – сказал Пригожин.

Он также сказал, что если бы было 3-5 таких ЧВК как "Вагнер" на разных направлениях фронта, то оккупанты бы уже "в Днепре носки полоскали".

Как сообщал OBOZREVATEL, военное командование России, вероятно, отказывается от своей зависимости от сил ЧВК "Вагнер" в войне против Украины и использования осужденных в качестве пушечного мяса. В частности, в атаках на Бахмут подразделения "вагнеровцев" постепенно заменяют регулярными войсками ВС РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!