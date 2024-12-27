Бывшая глава Федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирина Винер пожаловалась на то, что война РФ против Украины негативно влияет на демографию в стране-агрессорки. При этом приспешница диктатора Владимира Путина в патриотичном угаре позорно призвала и дальше поддерживать убийства людей.

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Об этом Винер заявила в интервью YouTube-каналу "Респиратор Бабушкина", а ее слова приводит портал Sport24. Член высшего совета партии "Единая Россия" не нашла ничего алогичного в своих высказываниях и с гордостью рассказала, как помогает оккупационной армии РФ.

"СВО (так в России позорно называют войну в Украине – ред.) – страшная вещь, которая уносит жизни, уносит здоровье нашего генофонда. И в первую очередь мы должны не только помогать им продуктами, мы какие-то высылаем посылки. Нет, мы должны их очень поддерживать морально. И мы это стараемся делать на наших концертах. Каждый концерт мы начинаем с того, что мы его посвящаем нашим воинам. У нас очень много приходит, около тысячи человек, иногда даже больше, этих ребят", – сказала Винер.

Отметим, что бывшая президентка ФХГР называла сборную России на Олимпийских игр в Париже командой бомжей из-за согласия выступить во Франции в нейтральном статусе.

Как сообщал OBOZ.UA, главарь Кремля Владимир Путин в очередной раз вызвал шквал насмешек от соотечественников после своих высказываний о победах российских пловцов на чемпионате мира.

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