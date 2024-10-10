'Разговор будет короткий': Кадыров решил бросать на войну против Украины 'правонарушителей' из Чечни

Жителей Чечни, которые совершили какое-либо правонарушение, решили отправлять на войну против Украины вместо административной ответственности. Такое наказание для них придумал глава республики Рамзан Кадыров.

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Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на слова путинского приспешника во время совещания с силовым блоком по вопросам общественной безопасности. Тот потребовал "усилить работу с проблемной молодежью".

"Есть и такая категория, хоть и мизерная, которая считает, что для нее никакие законы не писаны. Молодежь, относящаяся к этому меньшинству, ведет праздный, аморальный образ жизни..." – процитировали пропагандисты слова Кадырова.

Он пригрозил, что отныне с такими молодыми людьми "разговор будет коротким". За неуважение к закону пообещал им либо отправку за решетку "по максимально полагающемуся сроку", либо контракт в ВС РФ и – "в зону "СВО".

"Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество. Вместо привлечения к административной ответственности будет целесообразнее отправлять правонарушителей на службу в ряды российских войск", – заявил Кадыров.

Он признался, что Чечня и так формирует для армии РФ новый полк численностью 2500 человек. Поэтому будет "уместно" записать туда "добровольцев" из числа чеченских правонарушителей, а "места для всех найдутся".

Отмечается, что несколько дней назад сын главы Чечни Ахмат Кадыров, который является еще и министром спорта, призвал чеченскую молодежь прекратить выступления в поп-ММА (проведение боев по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами). Он назвал это нарушением местных традиций и норм поведения, и предупредил, что к ослушавшимся будут "приняты меры".

Какие именно, тот не уточнил, но теперь его отец признался, что речь идет об отправке таких "нарушителей" в ряды российских оккупантов, которые будут воевать против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, пленный российский солдат рассказал, как кадыровцы сбежали от ВСУ в Курской области РФ. По его словам, оккупанты из спецподразделения "Ахмат" бежали сразу после поступления приказа от российского командования о предотвращении прорыва.

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