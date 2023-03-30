Кадыров боится нестабильности в Чечне и ведет особую 'игру' с Путиным – ISW

Аналитики американского института изучения войны (ISW) считают, что глава Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, боится протестов и нестабильности в республике. Кроме того, он опасается, что может потерять благосклонность российского диктатора Владимира Путина, поэтому ведет с ним особую "игру", пытаясь показать свою значимость для РФ.

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Об этом говорится в отчете ISW, опубликованном в четверг, 30 марта. Аналитики обратили внимание на быструю реакцию Кадырова на нападение на полицейский участок в Гудермесе, в результате чего кадыровцы убили двух мужчин.

Сразу же после гибели нападавших Кадыров опубликовал кадры, как он вместе с чеченскими чиновниками, сотрудниками службы безопасности, а также своим сыном посетил место ЧП и осмотрел их тела.

По мнению специалистов, это может говорить о том, что глава Чечни боится внутреннего сопротивления в республике, ведь оно может подорвать его авторитарное правление. Демонстративным обзором тел Кадыров захотел "повысить свой имидж сильного человека", а также "дать сигнал чеченцам, что любая форма сопротивления его правлению будет устранена".

В ISW уверены, что любые признаки внутренней нестабильности в Чечне Кадыров может рассматривать, как угрозу сохранению благосклонности Путина. 13 марта глава Чечни встретился с президентом РФ и, как считают в учреждении, пытался повысить значимость республики в российской политической и военной сфере.

Опасениями Кадырова, как говорится в отчете, Путин может воспользоваться, заставив главу Чечни отправить больше боевиков на войну в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, стрельба в Гудермесе произошла вечером 28 марта. Кадыровцы убили двух мужчин. Глава Чечни мгновенно оказался на месте ЧП и заявил, что двое преступников были ликвидированы. Их тела бросили к его ногам.

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