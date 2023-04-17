К арестованному в России журналисту WSJ Гершковичу впервые допустили дипломатов

Посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси впервые с момента ареста журналиста независимого издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже смогла посетить его в заключении. Она отметила, что американский гражданин держится стойко и настроен оптимистично, однако дипломаты заинтересованы освободить его как можно скорей.

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Об этом сообщила пресс-служба дипломатического посольства США в Москве в Twitter. Корреспондент находится в Лефортовском следственном изоляторе почти месяц.

"Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более 2-х недель назад. Он чувствует себя хорошо, держится стойко. Вновь призываем немедленно освободить Эвана", – указано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, широкой общественности была представлена версия, что сам диктатор Владимир Путин отдал приказ о задержании Гершковича. На этом фоне США и их союзники осудили задержание Россией американского журналиста по обвинению в шпионаже, которое стало первым со времен холодной войны.

Разумеется в дискуссию немедленно вмешался кремлевский секретарь Песков и поспешил всех заверить, что Путин к аресту американского журналиста не имеет отношения. По его словам, которые давно принято делить на четыре, подобная информация является ничем иным как "вбросом".

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