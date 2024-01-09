Известного российского поэта Рубинштейна, осуждавшего войну против Украины, сбил автомобиль: он в тяжелом состоянии

Российского поэта Льва Рубинштейна, который выступал против войны РФ в Украине, сбил автомобиль в Москве. С многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой он находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, где был прооперирован.

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Об этом в сети сообщили его близкие и знакомые. Отмечается, что после операции его погрузили в лечебный сон.

Лев Рубинштейн – российский поэт, публицист и эссеист, обозреватель, общественный деятель. Член Союза российских писателей (1991). Лауреат литературной премии "НОС-2012" за книгу "Знаки внимания".

В 2014 году был участником конгресса "Украина – Россия: диалог", проходившего 24-25 апреля 2014 года в Киеве. В сентябре того же года подписал заявление с требованием "прекратить агрессивную авантюру: вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сепаратистам на Юго-Востоке Украины".

Также в 2014 году, после вторжения России на украинский Донбасс Рубинштейн обратился к украинцам с просьбой простить россиян за то, что не остановили "безумца" Путина.

"Постарайтесь простить нас за то, что у нас не хватило ни сил, ни воли для того, чтобы остановить наших безумцев, готовых покрыть нашу страну, мою страну таким немыслимым позором, смывать который придется усилиями нескольких поколений. Постарайтесь простить нас. А даже если и не получится, ничего не поделаешь: я знаю, что ваше презрение мы заслужили", – писал российский поэт.

В 2019 году литератор заявил о том, что его крайне удивило и "раздосадовало" присоединение Крыма к России.

Также в 2021 году Рубинштейн выступал в защиту организации "Мемориал", которую признали иностранным агентом ещё в 2016 году. Генеральная прокуратура РФ подавала иск на ее ликвидацию.

Поэт тогда подчеркнул, что в случае ликвидации общества Россия станет "всего лишь территорией, по поверхности которой размазано ни о чем не думающее население".

Как сообщал OBOZ.UA, 6 января в Ростовской области РФ 6 января нашли мертвым журналиста Александра Рыбина, который во многих прокремлевских изданиях освещал новости из "Л/ДНР". Неделей ранее он засветился во временно оккупированном украинском городе Мариуполь, рассказывая о коррупции "власти".

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