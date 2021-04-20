Тащат с собой даже гладильные доски: фото и видео изгнания российских дипломатов из Чехии

Из Чехии в понедельник, 19 апреля, выдворили 18 российских дипломатов, обвиненных в работе на разведку и причастности к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Высланные сотрудники посольства РФ и члены их семей покинули страну на самолете Ил-96 специального летного отряда "Россия", передает ČT24 (чтобы посмотреть ролики, доскролльте страницу до конца).

В сети были опубликованы фото и видео того, как россияне спешно возвращались на родину.

На кадрах видно огромное количество вещей дипломатов в аэропорту. Очевидно, сотрудники посольства пытались забрать все свои пожитки, поскольку в багаже некоторых была бытовая техника и даже гладильная доска.

Как передает novinky.cz, Ил-96 приземлился в пражском аэропорту Рузине в 14:20. В Москву самолет вылетел около 17:00.

Добавим, что в ответ на решение властей Чехии Москва также приняла подобный шаг – объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства в столице РФ. Им предоставили сутки на то, чтобы покинуть страну.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

МИД Чехии объявило о высылке из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в причастности ко взрывам на складе боеприпасов и работа на спецслужбы РФ.