'Итальянцы, французы, немцы': пропагандист Соловьев размечтался о 'селах для иностранцев' в России. Видео

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев придумал, как исправить демографическую катастрофу и технологическую отсталость в России. В этом отношении он уповает на толпы европейцев и американцев, которые ринутся жить в РФ.

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Для них Соловьев предлагает строить специальные деревни, в обмен на западные технологии новоиспеченным "россиянам" в РФ предложат "традиционные ценности". Фрагмент из очередного эфира пропагандиста появился в сети.

Соловьев оригинально воспринял идею президента РФ о "возрождении" то ли российской империи, то ли СССР – и предложил использовать для исправления демографической ситуации и технологической отсталости на "шестой части суши" использовать "рецепты" столетней давности.

Так, он считает необходимым создавать своеобразные "резервации" для иностранцев и селить там выходцев из других стран.

"Сейчас вот появилась идея, которая была реализована в советское время еще, в 1920-30-е годы. Надо деревни строить для иностранцев. Надо создавать для них условия, чтобы люди традиционных ценностей, консервативные, кто желает – переезжали в Россию со знанием технологий, со своими семьями, чтобы воспитывали детей. Чтобы сюда переехали итальянцы, французы, немцы, американцы, британцы", – отметил Соловьев.

В довесок к "традиционным ценностям" в виде крестных ходов, блинов с лопаты и безудержного "величия", сбежавшим с Запада в Россию, видимо, предлагается полное "освобождение" от красивых городов и развитой инфраструктуры, дорог и канализации, доходов и достоинства, а также от столь надоевших им на родине прав человека.

Напомним, ранее пропагандист Соловьев заявил, что Украина подкупила президента США. На смену старой методичке про "внешнее управление в Украине" пришли рассказы, что Киев якобы полностью контролирует Джо Байдена и тот вынужден "плясать под дудку киевского режима".