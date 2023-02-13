История с казнью ЧВК ''Вагнера'' наемника из Крыма получила продолжение'': теперь у Пригожина говорят, что он жив

Пресс-служба основателя российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала видео с живым их бывшим наемником Дмитрием Якущенко, который якобы был казнен кувалдой. Мужчина на кадрах рассказал, что, вернувшись из украинского плена, принес много ценной информации и был прощен за то что совершил побег.

Видео дня

Видео прокомментировали на Telegram-канале "Крымский ветер", который ранее первым опубликовал кадры казни Якущенко. Там усомнились в подлинности нового видео, как и в том, что крымчанин жив (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Придя из плена, я принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам, поэтому я был прощен, за что я очень сильно благодарен", – сказал экс-заключенный на кадрах.

"Как правило, в таких видео стараются зафиксировать время его съемки. Например, на фоне экрана новостного канала с бегущей строкой, где публикуются текущие новости с указанием времени и даты", – написали авторы канала.

Они предположили, что фальсификация может быть связана с тем, что Следственный комитет начал проверку по факту внесудебной казни.

Напомним: ранее в сети появился ролик с отметкой "шок-контент", на котором наемники ЧВК "Вагнер" кувалдой по голове якобы убили уроженца Крыма, не захотевшего воевать за РФ. Он бежал с фронта, но боевики быстро его поймали, затащили в подвал и сняли казнь на камеру. Один из наемников кувалдой по голове повалил экс-наемника на землю и нанес ему еще несколько ударов.

Также стало известно, что Якущенко, уроженец Крыма, имел четыре судимости в Украине, начиная с 2000 года. Он отбывал сроки за кражи, посягательство на жизнь чиновника и, наконец, самое серьезное преступление – убийство с особой жестокостью. Последний раз он был осужден уже после аннексии полуострова, в 2015 году, приговорен к 19 годам колонии строгого режима и этапирован в Энгельс.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в России вспыхнул скандал вокруг похорон очередного наемника из ЧВК "Вагнер". Никита Касаткин, которого в одном из поселков Забайкальского края собирались похоронить с почестями, на фронт отправился из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство. С "героизацией" уголовника согласились не все жители поселка;

– в российских тюрьмах и колониях продолжается активная вербовка заключенных для участия в войне против Украины. Однако на фоне огромных потерь среди зэков-наемников, известия о чем достигли мест лишения свободы, количество желающих принять участие в боевых действиях невелико. За отказ заключенным, которые не хотят отправляться на фронт, угрожают новыми сроками.

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