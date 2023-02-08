В России зэкам, которые отказываются ехать на войну против Украины, угрожают новыми сроками – СМИ

В российских тюрьмах и колониях продолжается активная вербовка заключенных для участия в войне против Украины. Однако на фоне огромных потерь среди зэков-наемников, известия о которых достигли российских мест лишение свободы, количество желающих принять участие в боевых действиях невелико.

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Тем заключенным, которые отказались ехать на войну, силовики угрожают "поднятием" дел 10-20-летней давности, срок давности по которым уже прошел. Об этом со ссылкой на свидетельства юристов из разны регионов пишет российское "Агентство. Новости".

Так, журналисты издания процитировали слова юриста Яны Гельмель. Она рассказала, что за отказ заключенным, которые не хотят отправляться на фронт, угрожают новыми сроками. В частности, им обещают "поднять" старые дела, срок давности по которым уже прошел.

О таких случаях известно из колоний в Самарской и Ростовской областях, в Краснодарском крае и регионах Северного Кавказа.

Гельмель связывает "нововведение" с тем, что количество заключенных, готовых подписать контракт с ЧВК "Вагнер" значительно уменьшилось.

Аналогичные случаи давления фиксируют и правозащитники в других регионах РФ, в частности, в Пермском крае.

"Об угрозах новыми делами знает еще один юрист, который попросил не называть его имени и регионы, где это происходит, чтобы не навредить своим клиентам. Он и Гельмель сказали, что сейчас основная вербовка идет в колониях тех регионов, которые находятся недалеко от украинской границы и откуда можно быстро отвезти на фронт автомобильным транспортом. С Украиной по суше граничат Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская области", - пишет "Агентство".

Кроме того, издание сообщает, что в нескольких регионах были случаи, когда людям, пребывающим в СИЗО, обещали закрыть дело против них, если они поедут на войну в составе ЧВК. По словам нескольких адвокатов, они зафиксированы в СИЗО-1 Самары, СИЗО-5 Москвы, а также еще в двух неназванных регионах.

В Перми же, по данным одного из собеседников "Агентства", вербовка идет также в СИЗО, однако применяются ли там угрозы, не уточняется.

"Агентство" напомнило, что объезд вербовщиками колоний в РФ "по второму кругу" стартовал с конца 2022 года. Причиной стали огромные потери среди ранее завербованных зэков.

"По данным Белого дома, в Украине в рядах "ЧВК Вагнера" воюют 50 тысяч человек, 40 тысяч из которых — заключенные. В Вашингтоне утверждали, что по данным на начало января более 4 тысяч отправленных в Украину бойцов "ЧВК Вагнера" были убиты, 10 тысяч ранены. Глава фонда "Русь Сидящая" Ольга Романова сообщала в конце января, что из 50 тысяч заключенных, завербованных "ЧВК Вагнера" для участия в войне в Украине, на фронте остались около десяти тысяч. Остальные, по ее оценке, либо убиты, либо ранены, либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен", - пишет "Агентство".

Напомним, ранее сообщалось, что ЧВК "Вагнер" начала вторую волну вербовки в колониях. Однако большим "уловом" вербовщики похвастаться не могут: желающих умирать за Путина уже в разы меньше, чем было по состоянию на середину 2022 года.

При этом резкое снижение количества заключенных, готовых ехать на войну, обусловлено не только большими потерями, которые несет ЧВК "Вагнер" в лобовых штурмах на Донетчине, но и заведенной в этом незаконном образовании практикой расстреливать своих, чтобы "стимулировать" других идти в наступление.

Также OBOZREVATEL писал, что в Верховной Раде поддержали признание ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией, а всех российских наемников - террористами.