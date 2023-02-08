В России разгорелся скандал из-за похорон с почестями для зэка-'вагнеровца', сидевшего за убийство: не все хотят признавать 'героем'

В России вспыхнул скандал вокруг похорон очередного наемника из частной военной компании "Вагнер". Никита Касаткин, которого в одном из поселков Забайкальского края собирались похоронить с почестями, на фронт отправился из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство.

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С "героизацией" уголовника согласились не все жители поселка. Об этом пишет местное издание "Чита.ру".

Как сообщает издание, жители поселка Жирекен Чернышевского района Забайкальского края разошлись во мнениях о том, нужно ли устраивать похороны с почестями для ликвидированного в Украине наемника ЧВК "Вагнер" Никиты Касаткина. На фронт он попал из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство, совершенное на малой родине совсем недавно. Несогласные с героизацией очередного уголовника селяне пожаловались на происходящее местным журналистам.

При этом в поселковом совете ничего крамольного в торжественных похоронах убийцы, вместо отбывания наказания поехавшего убивать людей в чужой стране, не видят.

"У нас действительно неоднозначная ситуация в поселке. Молодой человек был осужден за убийство. Это было всего два-три года назад, у людей это в памяти. Половина поселка говорит: "Мы что, теперь из убийц будем героев делать?" Половина говорит, что он на СВО кровью искупил грехи. Поселок разделился на два лагеря, они там между собой баталии устраивают. Мы понимаем, что человека просто надо проводить", — заявила изданию глава поселения Алена Когодеева.

В то же время, родственники ликвидированного наемника жаловались, что им якобы отказали в организации прощания в Доме культуры. Однако, как выяснилось, произошло это не из-за соображений морали, а потому, что как такового в поселке ДК нет – его роль выполняет арендованное помещение бывшего магазина.

"Мы сначала уточняли у них, нужна ли помощь администрации. Ответили, что они будут делать всё сами. Потом выясняется, что квартира, в которой Никита проживал, сейчас сдана в аренду. Родственники к себе домой его заносить не хотят. А здание ДК мы сами арендуем. Во-первых, там обстановка не соответствующая. Не очень хорошее состояние, всюду цветочки, поделки. Атмосфера не траурная. Во-вторых, помещение арендовано под другое назначение", — заявила глава Жирекена.

Несмотря на протесты части жителей поселка, поселковая администрация намеревается организовать похороны наемника-убийцы в церкви. Туда приглашают всех желающих, хотя родственники ликвидированного оккупанта своего согласия на это предложение пока не дали.

Напомним, ранее стало известно, что под Бахмутом украинские воины ликвидировали 9 зэков-"вагнеровцев" из Череповца.

Тот факт, что все уничтоженные наемники были осуждены за мошенничество, кражи и разбой, а также торговлю наркотиками, не помешал россиянам уже лепить из них героев.

Также сообщалось, что в Украине ликвидировали главаря банды из Читы. Он совершил более 50 тяжких преступлений ибыл приговорен к 15 годам строгого режима. Однако основатель ЧВК "Вагнера" открыл для преступника "окно возможностей": отправиться из тюрьмы на войну - и выйти на волю, если повезет выжить.