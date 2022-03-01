Испугались правды: в РФ отключили от эфира 'Дождь ' и 'Эхо Москвы'

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Роскомнадзор отключил от эфиров российские телеканал "Дождь" и радиостанцию "Эхо Москвы". Также заблокированы сайты.

Об этом сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и проект GlobalCheck. Их заблокировали из-за материалов "с призывами к экстремистской деятельности".

Под "экстремизмом" они имеют ввиду "заведомо ложные сведения о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите "ЛНР" и "ДНР". Такими фразами Роскомнадзор называет открытое вторжение страны-агрессора, обстрелы гражданских объектов и убийства мирных граждан.

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"Мы считаем, что ничего не нарушали, не видим никаких следов нарушений", – сказал Венедиктов "Интерфаксу".

Позднее он опубликовал требования Генпрокуратуры и Роскомнадзора.

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