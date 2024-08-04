Испугалась дипломатического давления: в ISW объяснили отказ РФ от передачи оружия хуситам в Йемене

Кремль планировал передать неуказанные ракеты и другое военное оборудование хуситам в Йемене, но не сделал этого под дипломатическим давлением. Однако разоблаченный план России подчеркивает ее растущее военное партнерство с Ираном и предполагает, что она, вероятно, стремится использовать поддерживаемых Тегераном боевиков для косвенного противостояния Западу.

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Готовность же российского диктатора Путина рассмотреть возможность поддержки хуситов, когда они атакуют Израиль и международное судоходство, является частью российско-иранского военного сотрудничества. Как и растущей зависимости страны-агрессора от Ирана в плане получения вооружений для ведения войны против Украины, говорят в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Согласно данным CNN, официальные лица США и другие источники, знакомые с этим вопросом, заявили, что Россия готовилась передать неуказанные ракеты и иное военное оборудование йеменским хуситам в конце июля 2024 года. Однако она отказалась от этого плана после дипломатических шагов со стороны США и Саудовской Аравии. В то же время источники не уверены, был ли "протест" Саудовской Аравии определяющим фактором для прекращения запланированной передачи вооружения.

Отмечается, что по крайней мере три российских военных чиновника отправились в Йемен в конце июля 2024 года, чтобы консультировать хуситов и, возможно, помогать им в учениях с боевой стрельбой, которые те позже отменили.

По сообщениям, официальные лица США указали, что Россия рассматривала вооружение и консультирование хуситов как ответную меру за снятие некоторых американских ограничений на использование Украиной западного оружия для ударов по территории РФ.

Кремлевский лидер Путин в начале июля угрожал, якобы предоставит неуказанным субъектам возможности для нанесения ударов большой дальности по Западу в качестве "симметричного ответа" на снятие некоторых из этих ограничений.

"Сообщенные планы России по поддержке хуситов с целью косвенного противостояния Западу и угрозы дальнейшей эскалации согласуются с несколькими информационными и гибридными операциями России, которые направлены на то, чтобы побудить Запад воздержаться от поддержки Украины из-за опасений конфронтации с РФ", – считают в ISW.

Там подчеркнули, что углубляющееся партнерство России с Ираном, вероятно, побудит ее рассмотреть возможность поддержки других иранских доверенных лиц и использования этих групп в очередных косвенных попытках угрожать Западу эскалацией. При этом аналитики отмечают, что такая стратегия Кремля нарушит его попытки представить российскую внешнюю политику на Ближнем Востоке как "сбалансированную" и может еще больше осложнить отношения РФ со странами, обеспокоенными российско-иранским сотрудничеством.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным расследователей, Россия может приступить к производству нового дрона-камикадзе, который ранее использовали йеменские хуситы. Установлено, что российский "Завод Сигнал" уже запатентовал свой беспилотник, визуально напоминающий дрон Qasef иранской разработки.

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