Россия собиралась предоставить оружие йеменским хуситам, но отказалась от планов под давлением США и Саудовской Аравии – CNN

В конце июля Россия планировала доставить ракеты и военную технику йеменским хуситам, но отказалась от этих планов из-за интенсивных усилий со стороны США и Саудовской Аравии. Однако россияне все же развернули военный контингент в Йемене для предоставления консультаций боевикам.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, Саудовская Аравия предостерегла Россию от вооружения своего врага, а США попросили Саудовскую Аравию помочь убедить Москву отказаться от этих намерений.

Информация об американо-саудовских переговорах и запланированной передаче оружия раньше не разглашалась. Посольство Саудовской Аравии в США отказалось от комментариев, а Кремль не ответил на запросы.

Американская разведка не уверена, была ли реакция Саудовской Аравии ключевым фактором в решении России отказаться от вооружения хуситов или это был лишь один из многих факторов, повлиявших на решение президента России Владимира Путина.

Россия рассматривала возможность вооружения и консультирования хуситов как ответ администрации президента США Джо Байдена за разрешение Украине наносить удары по российской территории. Несмотря на срыв плана передачи оружия, Россия все же развернула военный контингент в Йемене для консультаций хуситов.

Американские чиновники зафиксировали, как крупные российские корабли совершили необычную остановку в южной части Красного моря. Российские военнослужащие сошли на берег и были впоследствии переправлены на катере в Йемен. При себе они имели сумки, но они не были достаточно велики для перевозки оружия или его компонентов. Неизвестно, оставалось ли оружие на борту российских кораблей для дальнейшей передачи хуситам, которая не состоялась.

Разведка также сообщает, что хуситы планировали провести учения с боевой стрельбой во время пребывания россиян в Йемене, но эти планы, похоже, были отменены.

Ранее сообщалось, что хуситы атаковали беспилотниками судно с украинским экипажем в Красном море. В посольстве Украины в Израиле заявили, что эта ситуация представляет угрозу для всего Западного мира.

Как сообщал OBOZ.UA, США и Оман провели косвенные переговоры с официальными представителями Ирана для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Встреча была попыткой найти возможности избежать эскалации региональных атак хуситов.

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