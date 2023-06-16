Интернет заглушили, пол продезинфицировали: на форуме в Санкт-Петербурге по-особому подготовились к визиту Путина. Видео
В российском Санкт-Петербурге проходит Петербуржский международный экономический форум, 16 июня на нем должен выступить президент РФ Владимир Путин. К приезду диктатора организаторы основательно подготовились: во избежание атак дронов в Петербурге заглушили мобильный интернет.
К тому же в павильонах продезинфицировали полы, ведь Путин панически боится подцепить какую-то болезнь. Видео демонстрируют некоторые российские паблики, которые с издевкой публикуют столь тщательные "приготовления".
"Чистый пол и ни слова более. Перед визитом Путина на ПМЭФ полы павильонов продезинфицировали. Интернет тоже заглушили, с мест сообщают, что и вайфай работает "ужасно". Безопасность превыше всего", – иронизируют авторы одного из каналов.
На плохой Wi-Fi пожаловалась, в частности, российская журналистка Ксения Собчак.
Очевидно глушить связь в Петербурге взялись из-за страха перед возможными атаками дронов на павильоны, когда в них будет находиться российский диктатор.
Напомним, ранее российский пропагандист проболтался о карантине перед встречей с Путиным. В эфире у пропагандистки Ольги Скабеевой он заявил, что мало что знает о ситуации на фронте, поскольку всю неделю после начала контрнаступления вынужден был соблюдать карантин для допуска в Кремль.
Скабеева на это "откровение" отреагировала вопросом, ничего ли лишнего так называемый военкор не сказал.
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