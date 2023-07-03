В Москве задержан военнослужащий, кричавший 'Слава Украине' вместе с товарищем: подробности

В столице государства-террориста Москве задержали военнослужащего, который кричал "Слава Украине". Проукраинские лозунги он скандировал с крыши здания вместе с другом.

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Об этом сообщило российское издание Baza. Отмечается, что инцидент произошел 1 июля недалеко от высотки на Кудринской площади.

Как пишут росСМИ, задержанными оказались уроженцы Челябинской области: 25-летний Станислав Механцев и 27-летний Денис Волков. На последнего составили протокол за дискредитацию ВС РФ.

А вот его друг, Механцев, оказался военнослужащим ВС РФ, он служит в Москве. В связи с инцидентом его дело передали в Военную комендатуру российской столицы.

Мотивы и причины такого поступка россиян на данный момент неизвестны.

Напомним: 9 июня стало известно о задержании в Москве победителя шоу "Битва экстрасенсов" Дмитрия Бурикова, известного также как Волхов. Его обвинили в сотрудничестве с организацией "Русский добровольческий корпус". В квартире россиянина якобы обнаружили символику, связанную с Третьим Рейхом, "неонацистскую" атрибутику, а также материалы, классифицируемые как "экстремистская литература".

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в Москве задержали супругов, которые запустили в небо над столицей РФ воздушные шары с флагом легиона "Свобода России". Пара приехала из Беларуси. Россияне в сети потребовали расплаты – мол, задержанных супругов нужно "казнить", "расстрелять", "отдать батьке", депортировать или "познакомить с российской тюрьмой".

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