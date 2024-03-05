'Идите на выборы, а то станете геями': в России выпустили 'эпичный' агитационный ролик

В России продолжают генерировать "кринжовые" ролики, агитирующие россиян участвовать в выборах президента РФ. В одном из них прийти на избирательные участки жителей РФ агитируют альтернативой в противном случае "стать геем".

На новый "шедевр" российской пропаганды обратили внимание журналисты российского издания "Агентство". По их данным, главные роли в ролике сыграли актеры из Москвы.

Так, пишет "Агентство", в российских соцсетях появились два новых агитационных ролика, которые "зовут на выборы нужных властям избирателей".

"В них снялись молодые актеры из Москвы и Кирова По сценарию первого ролика смысл выборов познают участники мальчишника. В другом жена выгоняет мужа-подкаблучника голосовать на выборах. В роликах снялись молодые актеры из Москвы и Кирова", – отмечено в сообщении.

Так, один из роликов, изображающий "мальчишник", направлен на россиян, страдающих гомофобией.

Действие разворачивается в ночном клубе, где шумная компания отмечает мальчишник. Алкоголь льется рекой, а присутствующие развлекаются танцами – до тех пор, пока не приходит черед главного "сюрприза". Однако вместо ожидаемой стриптизерши из искусственного "торта" вдруг выскакивает упитанный стриптизер в костюме "пчелы".

Ошарашенные участники мальчишника в недоумении обращаются к приятелю, организовавшему "сюрприз". Тот объясняет: мол, организовывал в групповом чате "голосование", но другие участники на него не отреагировали – вот он и "выбрал на свой вкус".

"Не дай другим решать за тебя. Голосуй сам на выборах президента РФ", – пафосно резюмирует голос диктора за кадром.

Журналисты "Агентства" установили имена трех актеров, снявшихся в ролике. Все они – из Москвы. Двое из них, некто Дмитрий Чебыкин и Максим Громов, в комментарии изданию заявили, что не знали, кто является организатором съемок. Третий, Лукьян Томсон, отказался общаться с журналистами.

При этом один из актеров назвал подобную рекламу "дерзкой и необычной", но отказался оценивать идею видео.

Второй же заявил, что не видит в ролике ничего предосудительного.

"Я так зарабатываю на хлеб. Ничего в этом позорного или стремного я не вижу. <...> Там же ни за какую партию не агитируют, это больше юмористическое высказывание", – процитировали слова Чебыкина журналисты.

А вот в соцсетях заявили, что всех причастных к созданию ролика с главным посылом "иди на выборы, а то геем станешь" необходимо "срочно привлечь за пропаганду ЛГБТ".

Напомним, 17 ноября прошлого года министерство юстиции РФ обратилось в российский Верховный суд с иском о признании экстремистской организацией "международного общественного движения ЛГБТ". Решение не заставило себя долго ждать: 30 ноября судья ВС РФ Олег Нефёдов объявил это самое вымышленное "международное общественное движение ЛГБТ" "экстремистской организацией" и запретил его деятельность на территории РФ.

Согласно российскому законодательству, участие в экстремистском сообществе грозит до 6 лет тюремного заключения, а его организация — до 10 лет лишения свободы. Журналисты и правозащитники отмечали, что уже сам факт нетрадиционной сексуальной ориентации после решения Верховного суда может стать поводом для уголовного преследования людей.

После запрета "движения ЛГБТ" в РФ там начался настоящий парад маразмов. В музыкальных клипах и на детских игрушках россияне принялись закрашивать в черный цвет радугу, а в Нижнем Новгороде молодую россиянку арестовали по обвинению в "экстремизме". Основанием для этого стали серьги в цветах радуги, которые надела девушка.