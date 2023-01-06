Идентифицирована россиянка, которая размечталась о гибели мужа на войне в Украине: очень хочет деньги на авто. Фото и видео

Идентифицирована россиянка, признававшаяся в поддержке войны в Украине и в том, что хочет, чтобы ее муж поехал на фронт. Она не против того, чтобы супруг с фронта не вернулся, ведь тогда она сможет купить на "гробовые" новенький автомобиль.

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Предприимчивая и "любящая" россиянка оказалась жительницей Нижнего Тагила, зовут ее Ксения Кислицына. Ее личность, а также имя "любимого" мужа предприимчивой гражданки РФ установил OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.

Он обратил внимание на фрагмент разговора в "Чат-рулетке" между предположительно гражданином Украины и группой нетрезвых россиян, среди которых была семейная пара из РФ.

"На ТГ канале "Ищи Своих" было опубликовано видео из чат-рулетки, в котором жена р*шиста взахлеб говорила о своем заветном желании – отправить своего мужа на войну в потоке второй волны мобилизации, чтобы впоследствии получить 4 миллиона для покупки ах*енной машины", – напомнил предысторию Комахидзе.

Он без особого труда установил имя предприимчивой россиянки и ее "любимого" супруга.

"По итогам экспресс-OSINT, представляю данную семейку алкоголиков из Нижнего Тагила. Мечтающая о вдовстве 35-летняя Ксения Кислицына в ВК и ОК. В ближайшей перспективе жмур – 36-летний Вадим Кислицын в ВК и ОК. По большому счету Ксения права, сколько можно ездить на стареньком Hyundai. Да и выглядит она в свои 35, по сравнению с фото прошлых лет, на 55, это тоже надо исправить", – отметил Комахидзе.

Если мечта Кислицыной исполнится, ее мужу, чтобы добраться до границы с Украиной, придется преодолеть около 2850 км и провести в пути минимум двое суток.

Напомним, в ходе диалога в "Чат-рулетке" Кислицына подтвердила, что хочет отправить мужа на смерть, чтобы получить за него машину. Сделала она это в его присутствии. Примечательно, что россиянин, жизнь которого собственная супруга расценивает как возможность сменить транспортное средство, на ее "бизнес-план" никак не отреагировал.