Хвалить Шойгу и рассказывать о войне с НАТО: всплыли ''темники'', выданные в России журналистам. Фото

Министерство обороны РФ издало указания для ведущих пропагандистских СМИ относительно "правильного" освещения войны в Украине в январе 2023 года. Прежде всего журналистам велено хвалить министра обороны Сергея Шойгу и командующего оккупационными войсками Валерия Герасимова.

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Также пропагандисты должны всячески подчеркивать, что Россия ведет "военную операцию не против Украины, а против всего НАТО". Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций, который обнародовал "темник" минобороны страны-агрессора для кремлевских пропагандистов (фото размещены внизу новости).

Как отмечается, военные армии РФ просят росСМИ постепенно перейти на полный отказ от упоминаний о ЧВК "Вагнер" и ее владельце Евгении Пригожине в "публикациях положительного характера".

Вместо этого рупоры Кремля должны заявлять, что вагнеровцы пытаются взять Бахмут "в лоб" и из-за этого несут неоправданные потери.

Пропагандистам поручено говорить о ЧВК "Вагнер" как о несамостоятельной структуре, которая без вооруженных сил России "не способна ни на что". При этом минобороны РФ требует "снижать" значение вагнеровцев в боях на Бахмутском направлении и делать акцент на действиях кадровых войск.

"Такие акценты, похоже, являются отражением внутренних интриг, конкуренции и подковерных игр во вражеском лагере", – отмечает Центр стратегических коммуникаций.

По указанию ведомства Шойгу, пропаганда РФ должна подчеркивать эффективность ударов по инфраструктуре в Украине и объяснять, что это якобы вынужденные ответные действия "киевскому режиму". Также росСМИ должны писать о зависимости Украины от западного оружия и утверждать, что президент Украины Владимир Зеленский его якобы "выпрашивает".

Пропагандисты должны врать, что это оружие оказывается на "черных рынках" и в руках "террористов", и именно оно якобы приводит к гибели мирного насилия.

А мобилизацию в РФ пропагандисты могут освещать только после согласования с военными, что свидетельствует о чувствительности данной темы, рассказали в Центре.

Пропагандисты также должны цитировать зарубежные СМИ об успехах оккупантов и неудачи ВСУ, уделять внимание заявлениям западных и украинских политиков, которые можно интерпретировать выгодно для Кремля.

"Путинскому режиму россияне верят все меньше, поэтому приходится ссылаться на авторитет иностранцев. И только так можно развеять нарастающие сомнения по поводу хоть какой-то поддержки России в мире", – отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандист Владимир Соловьев нецензурно обругал российского шоумена Семена Слепакова. Комик в своей новой песне дословно повторил пропаганду Москвы, но рупору Кремля это не понравилось.