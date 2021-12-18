Более 75% россиян считает возможной войну между Россией и Украиной, 66% обвиняют в этом НАТО, США и Украину. Может ли война, проникшая из телевизора в головы, стать реальностью?

60 лет назад в 1961 году Марк Бернес впервые спел песню на стихи Евтушенко "Хотят ли русские войны". В конце названия песни нет знака вопроса, поскольку отрицательный ответ всегда считался сам собой разумеющимся. Конечно, нет. И никогда не хотели, повторяя "лишь бы не было войны". Только почему-то все время воевали. На чужих землях, не на своей. В Афганистане, в Грузии, в Украине, в Сирии…

Сегодня, когда Запад обсуждает угрозу российского вторжения в Украину, а российское начальство заявляет, что им это все приснилось и никакой угрозы нет, социологи Левады-центра решили спросить россиян, что они об этом думают.

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На вопрос: "Как вы думаете, может ли напряжение на востоке Украины перерасти в войну между Россией и Украиной?" 77% ответили, что такая возможность существует. Совершенно исключили возможность войны только 15%, 3% считают войну неизбежной, 36% - вполне вероятной, 38% - маловероятной, но все же возможной и 8% затруднились с ответом.

От кого, по мнению россиян, исходит угроза войны? Половина (50%) опрошенных считает, что инициатором обострения ситуации на востоке Украины являются США и другие страны НАТО. 16% кажется, что инициатором эскалации была Украины, 3% — непризнанные республики "ДНР" и "ЛНР", 4% — Россия.

Две трети граждан России убеждены в том, что России угрожают НАТО, США и Украина. Откуда в их головах появилась такая уверенность? Более 70 процентов россиян не имеют загранпаспортов и никогда не были за границей, а представления о мире черпают исключительно из телевизора и других прокремлевских СМИ, постоянно воспроизводящих миф о коварном Западе, ненавидящем Россию и завидующим нашим богатствам.

Не так давно в интервью "Коммерсанту" глава Совбеза РФ Николай Патрушев, говоря о внешней угрозе, заявил, что США заинтересованы в полном уничтожении России. В подкрепление своего утверждения он сказал следующее: "Американцы считают, мы владеем ими (природными ресурсами) незаконно и незаслуженно, потому что, по их мнению, мы ими не пользуемся так, как должны пользоваться. Вы, наверное, помните высказывание экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт, что России не принадлежит ни Дальний Восток, ни Сибирь".

Все дело в том, что Мадлен Олбрайт никогда таких слов не произносила. Они почерпнуты из интервью "Российской газете" генерал-майора 9-го управления КГБ и Федеральной службы охраны Бориса Ратникова, которое тот давал в 2006 году. Он рассказал, что в 1999 году российские спецслужбы с помощью якобы существовавших технологий чтения мыслей "подключились к подсознанию" госсекретаря США Олбрайт:

"В мыслях мадам Олбрайт мы обнаружили патологическую ненависть к славянам. Ещё её возмущало то, что Россия обладает самыми большими в мире запасами полезных ископаемых. По её мнению, в будущем российскими запасами должна распоряжаться не одна страна, а всё человечество под присмотром, конечно же, США". Конец цитаты.

Весь этот бред постоянно циркулирует в российских СМИ и оттуда вползает в сознание россиян. Для придания этому бреду правдоподобности на Западе создаются или берутся под контроль медиа, которые транслируют российскую версию событий. Главное государственное информагентство РИА Новости с удовольствием цитирует статью из американского журнала National Interest: "Запад может нанести новый удар по России".

Автор статьи обозреватель Петер Сучиу пишет: "русские не зря опасаются, Запад может готовить вторжение в Россию".

Причины этих опасений, по мнению этого изумительного "эксперта" коренятся в истории, поскольку: "За последние несколько столетий западные державы многократно пытались бросить вызов России и захватить ее земли. США тоже вторглись на территорию страны во время Гражданской войны в 1918 году и приняли участие в боях против большевистских сил. Спустя всего два десятилетия нацистская Германия развязала против СССР кровопролитный конфликт с миллионами жертв" Конец цитаты.

Следуя логике этого изумительного "эксперта" Франция и Германия столетиями воевавшие друг с другом должны и сейчас точить друг на друга зубы, США и Британия должны вечно хранить память о войне между ними в 18 веке а вся Европа должна ненавидеть Скандинавские страны, откуда совершали свои набеги викинги, несущие смерть и разрушения.

Журнал National Interest, некогда приличное издание с некоторых пор был захвачен пророссийской агентурой. Издателем и главным исполнительным директором журнала стал Дмитрий Саймс, выходец из СССР, который не вылезает из шоу ненависти Соловьева и Скабеевой, куда его с удовольствием приглашают, поскольку он всегда транслирует прокремлевскую точку зрения. С сентября 2018 года Саймс вместе с депутатом Государственной думы от "Единой России" Вячеславом Никоновым ведёт общественно-политическое ток-шоу "Большая игра" на российском Первом канале.

Если РИА Новости сеет войну в мозгах "продвинутых" граждан, то для "глубинного народа" есть телевизор, в котором все просто и понятно. Во вчерашнем ток-шоу "60 минут" депутат Константин Затулин в два счета доказал, что черное – это белое, а Крым не Россия украла у Украины, а Украина у России. Причем Украина совершила это хищение дважды: в 1954 и в 1991 годах. А кроме того, объяснил депутат Затулин, Россия, оказывается никогда не гарантировала Украине неприкосновенность ее границ. Будапештский меморандум 1994 года о гарантиях безопасности Украины в связи с ее отказом от ядерного оружия? – Нет, не слышали.

Война прочно поселилась в головах россиян. Не в виде желания войны, в виде ее возможности и даже неизбежности. В виде убежденности в том, что если война случится, то она будет для России "справедливой", "освободительной", даже если она будет вестись на чужой территории и для всего мира будет вторжением.

Мы живем в вероятностном мире. Сегодня вероятность войны ничтожно мала. Но российские СМИ, особенно телевизор, в котором пропаганда войны составляет львиную долю контента, эту вероятность старательно увеличивают. Безумцы радостно поджигают занавески, находясь в комнате запертой изнутри…