Муж Симоньян выдал циничное заявление о 'братьях'-украинцах: вылечим их после нашей победы. Видео

Скандальный российский режиссер, муж топ-пропагандистки Кремля Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян выдал очередную порцию бреда об украинцах. Он обиделся, что в Украине его называют пропагандистом, и заявил, что украинцы – "не братский народ" для россиян, и их якобы нужно "лечить".

Видео дня

В сети показали ролик из эфира шоу, в котором он постоянно нападает на Украину и придумывает все новые и новые фейки о нашей стране. На этот раз Кеосаян расстроился, что украинские воины на передовой бьют российских оккупантов, а россияне при этом называют украинцев "братским народом" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

К слову, миф о том, что украинцы и россияне – "братский народ", – многолетняя выдумка российской пропаганды. С помощью этого мифа агрессоры оправдывают свои империалистические намерения.

Кеосаян вновь размечтался о "победе" России в войне с Украиной и заявил, что потом украинцев придется "лечить", чтобы снова называть "братьями".

"Считаю, что сейчас апеллировать такими фразами, как "братский народ", по отношению к украинцам вредно. Потому что это путает людей на передовой. Вы же не можете себе представить такую картину, когда наш боец после взрыва снаряда говорит: "Смотри, братья снова прислали снаряд, двух моих друзей убило!" Ну какие они братья? Они враги! Вот конкретно сейчас они враги. Братьями они, может быть, снова станут после того, как мы победим и будем их лечить. Информационно, социально", – заявил пропагандист.

При этом он не упомянул, что это именно российские войска вторглись на территорию суверенного украинского государства, захватывают и стирают с лица земли города и села и убивают мирных жителей.

Кроме того, Кеосаян снова повторил российские выдумки о США, биолабораториях и "английских морских базах в Очакове".

"Брат, который когда-то решил, что он может перекрышеваться от Москвы, которая в 500 километрах, под Америку, которая в нескольких тысячах километров. И почему-то эти бывшие братья решили, что мы будем смотреть, как они будут отменять русский язык, как они будут в Очакове размещать английскую военную морскую базу, как они будут открывать новые биолаборатории, как они будут вступать в НАТО, как они будут издеваться и называть "пропагандонами", "ватниками", "русней" нас, своих братьев", – заявил путинский прихвостень.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный российский топ-пропагандист Владимир Соловьев устроил очередную истерику в эфире своего шоу. Он набросился на террориста, бывшего главаря террористической группировки "ДНР" Игоря Гиркина за то, что тот критиковал российского диктатора Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!