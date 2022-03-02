Ходорковский призвал россиян выходить на улицы против Путина и два раза расплакался. Видео

Российский бизнесмен, бывший нефтяной магнат Михаил Ходорковский призвал россиян выходить на улицы против президента Владимира Путина. Антивоенные митинги по всей стране запланированы на 6 марта.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Ходорковский призвал не бояться того, что протестующих могут посадить на 15 суток (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Кого-то могут посадить на большее количество времени, кто-то боится потерять работу. Но сейчас убивают ваших соседей, ваших друзей, возможно, ваших родственников, их просто тупо убивают в Украине. Все, что грозит вам, – полная х*рня по сравнению с этим", – заявил оппозиционер.

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Он призвал всех 6 марта выходить на улицы своих городов.

"Протестуйте против войны в Украине. То, что вы выйдете, ваша жертва поможет оттянуть от Украины часть войск, которые направят, чтобы справляться с вами. Это спасет вашу душу", – подчеркнул Ходорковский.

Во время интервью он дважды расплакался. Первый раз – комментируя видео, как безоружные украинцы останавливают российские танки. Второй раз – обращаясь у украинскому народу.

"Друзья! Я надеюсь, что я имею моральное право вас по-прежнему называть друзьями. Я впервые выступал перед вами на Майдане в 2014 году. Я в страшном сне не мог представить, что мое второе обращение к вам будет такое. Я не знаю, что вам сказать, кроме "Простите", – сказал бизнесмен и заплакал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ходорковский заявил, что начатая Путиным война может стать фатальной для страны-агрессора.