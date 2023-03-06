Харьковчанку почти год держали в российской психушке, требуя получить гражданство РФ в обмен на свободу. Фото

Жительница Харькова провела десять месяцев в российской психбольнице. Ее незаконно содержали в медицинском учреждении сначала в Белгороде, а позже в Энгельсе из-за отказа вступить в гражданство России.

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Об этом сообщил правозащитник Алексей Прянишников, который помог вырвать украинку из "когтей" российских захватчиков. Юрист отметил, что Ирина в мае 2022 года была вывезена автобусом из Харькова в Белгород.

По прибытии в российский город ее поместили в так называемый пункт временного содержания, а из-за "неадекватного поведения и поскольку женщина не сообщала о себе никаких сведений" Ирину направили в Белгородскую психушку.

Во время пребывания украинки в заведении к ней применяли медицинский препарат "Галоперидол" – нейролептик, которым лечили шизофрению еще в советские времена. Во всем цивилизованном мире он считается достаточно вредным препаратом, имеющим много побочных эффектов.

В процессе двух госпитализаций разные функционеры от государства неоднократно предлагали Ирине приобрести гражданство России в обмен на выписку из больницы, на что получали отказ. Ситуацию усложняло отсутствие у Ирины украинских документов.

"В чем мотивация столь экстравагантного поиска новых граждан России, остается только догадываться", – заметил юрист.

Пока женщина находилась в России, ее сын в Харькове пытался найти хоть какую-то информацию и смог узнать, что мать – в Энгельсе. Сам за ней поехать он не мог из-за военного положения, поэтому обратился к правозащитникам.

21 февраля Прянишникову удалось встретиться с Ириной в психушке.

"Врачи оказались не очень рады необъявленному визиту и предоставленным документам, зачем-то консультировались с миграционным подразделением МВД, но к обеду сдались и отпустили Ирину, сняв предъявляемые ранее требования о вступлении Ирины в гражданство РФ", – сообщил юрист.

По его словам, уже 23 февраля украинка добралась до Харькова, где встретилась с сыном после длительной разлуки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– депутаты Верховной Рады обратились в ООН из-за принудительной депортации Россией детей из Украины. За постановление №9038 отдали свои голоса 330 народных избранников;

– Институт изучения войны сообщил, что депортированных украинцев в РФ пытаются принудительно ассимилировать. Россия создает условия для стирания украинской культурной идентичности.

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