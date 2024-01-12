Хакеры взломали сервисную систему, занимавшуюся обслуживанием российской железной дороги и 'Роснефти'

Хакеры из группы Head Mare взломали сервисную систему, обслуживавшую российские железные дороги (РЖД) и "Роснефть". Среди прочего были найдены пароли и официальные документы.

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Об этом Head Mare сообщает в соцсети X, ранее известной как Twitter. Так, международная хакерская группа получила доступ к внутреннему серверу российской компании Galactica EAM и обнародовала данные.

В то же время хакеры уничтожили сотни терабайт данных. Они также сорвали работу 390 виртуальных серверов и рабочих станций компании "Галактика ЭАМ".

Сами файлы теперь можно скачать по ссылке.

Добавим, что партнерская сеть компании "Галактика" насчитывает более 200 компаний, важнейшими из которых являются: "Роснефть", "Транснефть", "Ростех", "Роскосмос", РЖД, "Газпром", ФСК ЕЭС, "Росатом" и "Уралвагонзавод".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Хакеры KibOrg опубликовали полную клиентскую базу российского Альфа-Банка через три месяца после его взлома. Это персональные данные 38 млн клиентов банка.

– В России неизвестные взломали федеральный телеканал "Спас", связанный с Русской православной церковью. На экранах, с которых обычно вещают топовые пропагандисты, россиянам пригрозили "ударом возмездия" по Москве.

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