ГУР: ''Газпром'' создаст собственный ПВК, ''гонка вооружений'' внутри РФ набирает обороты

Российский монополист "Газпром нефть" создает свою частную военную компанию (ПИК). Это еще раз доказывает, что внутри России набирает обороты "гонка вооружений" между представителями правящего режима.

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Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины на своем Telegram-канале. В разведке обнародовали соответствующий документ и отметили, что распоряжение о создании НДС подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Правительство РФ разрешило компании "Газпром нефть" учредить НДС, ссылаясь на закон о "безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", где указано, что предприятие имеет право на создание частной охранной организации.

По данным украинской разведки, учредителями ПИК выступают ПАО "Газпром нефть" с размером - а также "частная охранная организация Стаф-центр" с долей 30%. Создание Газпромом частной военной компании по примеру ПИК "Вагнер" Пригожина демонстрирует продолжение "гонки вооружений" среди основных политических сил России, отметили в разведке.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты ВР признали российскую ПИК "Вагнер" международной преступной организацией. Соответствующее постановление поддержали 333 народных избранника.

26 января США признали ПИК "Вагнер" транснациональной криминальной организацией. Также были введены санкции против ряда компаний и лиц, связанных с частной армией Пригожина.

Правительство Канады также может принять подобное решение по ПИК "Вагнер".

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