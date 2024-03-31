Граждане Таджикистана начали массово бежать из России из-за страха после теракта в 'Крокусе'

После того, как в России задержали граждан Таджикистана в подозрении в нападении на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, таджики начали бежать из РФ. Речь идет о трудовых мигрантах, ранее прибывших в Россию в поисках работы.

Об этом пишет Reuters. Теперь, согласно данным Министерства труда, миграции и занятости Таджикистана, мигранты уезжают из России в Таджикистан.

Сейчас министерство получает очень много звонков от граждан Таджикистана, желающих покинуть территорию РФ и вернуться домой.

"Это, вероятнее всего, не жалобы на притеснения, а страх наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас следим за ситуацией, у нас (в Таджикистан – Ред.) больше людей приезжает, чем уезжает", – говорит замглавы министерства. Шахноза Нодири.

В Минтруда Таджикистана ожидают, что отток мигрантов из России будет временным. Из-за него в РФ может усугубиться дефицит рабочей силы. К примеру, дефицит работников в строительной отрасли в этом году вырос на 36% по сравнению с 2022 годом.

Reuters также пишет со ссылкой на свои источники в службах безопасности Таджикистана, что девять человек, которые были задержаны на днях в стране, подозреваются в связях с массовой стрельбой, а также с группировкой "Исламское государство", которая взяла на себя ответственность за теракт.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На временно оккупированных территориях Украины оккупанты начали проверки выходцев из Таджикистана. Так захватчики пытаются уберечься от протестов со стороны таджиков после пыток "подозреваемых" в нападении на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье российскими силовиками.

– Тем временем в Таджикистане на окраине столицы Душанбе были задержаны девять человек в связи с нападением на концертный зал "Крокус Сити Холл" под Москвой. Вероятно, речь идет о родственниках подозреваемых, которых правоохранители забрали на допрос.

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