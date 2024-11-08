Граждане КНДР побили рекорд по поездкам в Россию 'с целью обучения': СМИ раскрыли цифры

С июля по сентябрь жители Северной Кореи побили рекорд поездкам в РФ с целью учебы – за этот период на территорию страны-агрессора въехало больше 3,7 тыс. жителей КНДР. Рост числа северокорейских "студентов" произошел на фоне сообщений об отправке военных КНДР для участия в войне против Украины.

Видео дня

На это обратили внимание российские независимые СМИ. В частности, о росте студентов из КНДР свидетельствуют данные погранслужбы ФСБ РФ, опубликованные на сайте Росстата.

Согласно этим данным, за третий квартал 2024 года в РФ въехало больше 3,7 тыс. жителей Северной Кореи, которые указали целью поездки учебу – это исторический рекорд, отмечают росСМИ.

По данным российских пограничников, 3 765 северокорейцев с июля по сентябрь 2024 года приехали в РФ учиться. Для сравнения за целый "доковидный" 2019 год таких было всего 3,2 тыс. человек.

При этом число квот для северокорейских студентов в России остается низким, пишут росСМИ.

В апреле минобразования РФ сообщало об около 130 студентов из КНДР, которые учатся в России.

Глава министерства Валерий Фальков заявил тогда, что "на будущий учебный год" от КНДР поступило "свыше 100 заявок на обучение студентов в российских вузах".

"Рост числа студентов из Северной Кореи происходит на фоне сообщений об отправке солдат из КНДР для участия в войне РФ с Украиной", – пишет издание "Медиазона".

В упомянутых данных говорится только о пересечениях в третьем квартале 2024 года – до того, как об отправке северокорейских солдат публично сообщила американская разведка.

Южнокорейский портал Yonhap со ссылкой на разведку утверждал, что первый этап переброски военных из КНДР проходил с 8 по 13 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 ноября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сближение РФ с КНДР чревато безопасностью не только Европы, но и Соединенных Штатов. Он подчеркнул необходимость совместной работы стран Индийско-Тихоокеанского и Евроатлантического регионов.

Напомним также, ранее стало известно, что на территории Курщины российские инструкторы готовят военных КНДР к войне, в частности, учат применять БПЛА.

4 ноября появилась информация о том, что северокорейские военные попали под обстрел в Курщине. По данным СМИ, среди солдат КНДР уже есть первые погибшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!