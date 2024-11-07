"Жду встречи с Трампом": Рютте заявил, что Россия и ее союзники представляют угрозу не только Европе, но и Штатам

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 7 ноября предостерег, что сближение России с КНДР угрожает безопасности не только Европы, но и США. Он подчеркнул необходимость совместной работы стран Индийско-Тихоокеанского и Евроатлантического регионов.

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Об этом Рютте заявил на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, сообщает Голос Америки. Он также выразил готовность к сотрудничеству с администрацией Трампа.

"Китай, Северная Корея, Россия и, конечно, Иран – это все большая угроза не только европейской части НАТО, но и Соединенным Штатам, потому что Россия поставляет новейшие технологии в Северную Корею в обмен на помощь КНДР в войне против Украины. И это угроза не только европейской части НАТО, но и материковой части США.

А это значит, что Индийско-Тихоокеанский и Евроатлантический регионы, особенно в рамках НАТО, США, Канады и европейской части, мы должны работать вместе", – заявил Рютте в общении с прессой.

Рютте также заявил, что готов сотрудничать с Трампом и его командой, отметив свой опыт работы с ним во время его первого президентского срока.

"Поэтому я с нетерпением жду встречи с Дональдом Трампом, чтобы обсудить, как мы можем совместно противостоять этим угрозам", – подытожил он.

Мировые лидеры, собравшиеся на саммите Европейского политического сообщества, пытаются оценить возможные последствия победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. На этом фоне партнеры Украины заявляют о важности продолжения и усиления поддержки Киева, выражая готовность к сотрудничеству с новой американской администрацией в этом направлении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 7 ноября посетил Венгрию и выступил на саммите Европейского политического сообщества. Во время выступления он подчеркнул, что концепция "мира через силу" снова актуальна, поскольку уже доказала свою эффективность и отметил, что стране нужно оружие, а не только поддержка в переговорах, ведь Украина противостоит реальным нападениям, а не просто словам.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент анонсировал, что Киев и Будапешт работают над созданием "двустороннего документа", который, в частности, будет касаться вопроса вступления Украины в НАТО. Этот документ также включает вопросы безопасности.

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