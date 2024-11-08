Трамп понимает, что не может принудить Украину к уступкам России, если Киев ничего не получит взамен Bloomberg
Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января 2025 года, после чего он официально станет президентом США, уже начал свой первый раунд телефонных разговоров с европейскими лидерами, в ходе которых, в частности, обсуждает возможное завершение войны в Украине. Во время этих разговоров Трамп дал понять, что потребует уступок и от Киева, и от Москвы.
Новоизбранный президент США осознает, что не сможет заставить Украину к уступкам России, если ей ничего не дадут. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.
Издание напоминает, что во время избирательной кампании Трамп обещал быстро прекратить войну в Украине, при этом он неоднозначно высказывался по поводу поддержки Киева. Поэтому сейчас европейские лидеры активно обсуждают, как им поступить в случае, если новая администрация США откажется помогать Украине.
Однако Дональд Трамп, похоже, не планирует просто "бросить Украину под колеса". Это следует из телефонных разговоров, которые новый президент США уже провел с лидерами европейских стран.
Источник издания утверждает, что во время одного из таких разговоров обсуждалось, как Трамп может подготовиться к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.
По словам источника, Трамп дал понять, что он не сможет "подтолкнуть" Украину пойти на уступки российскому диктатору Владимиру Путину, если она "не получит ничего взамен".
А тем временем в руководстве ЕС отмечают необходимость поддержать Украину, независимо от позиции США.
"Коллеги очень хорошо понимают, что поддержка Украины - это укрепление нас самих. Если мы будем слабы с Россией, какой сигнал мы пришлем остальному миру, включая Китай", –сказал журналистам президент Европейского Совета Шарль Мишель.
Как сообщал OBOZ.UA, от решений Трампа в отношении Украины зависит, вспыхнет ли еще один регион. Речь идет об Азии.
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