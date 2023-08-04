'Главное не цели, а последствия': в ГУР сказали, чем обернется для РФ атаки дронов на Москву

В Главном управлении разведки Украины считают, что атаки беспилотников на Москву будут иметь для страны-агрессора России серьезные политические последствия. Это антиреклама для РФ, как для продавца оружия.

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Кроме того, налеты дронов по центру российской столицы показали слабость режима диктатора Владимира Путина. Об этом сказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона в четверг, 3 августа.

По его словам, такие атаки не привели к серьезным разрушениям в Москве, но в первую очередь важны не цели ударов, а их последствия.

"Давайте анализировать не цели, а последствия. Что увидел целый мир? Что режим Путина, его путинская Россия не способна защитить собственную территорию, собственную столицу и даже объекты, связанные с их сектором безопасности и обороны", – сказал Юсов.

Он добавил, что это "большая антиреклама" для страны-агрессора как поставщика вооружения. В первую очередь это может "ударить" по продажам систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Их стоимость на международном рынке должна значительно упасть.

Кроме того, у части российского бизнеса должно прийти понимание, что режим Путина ведет всю Россию к коллапсу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 28 июля в России также жаловались на ночную атаку беспилотника на Москву. В комментариях Telegram-каналов россияне изрядно возмущены тем, что на второй год так называемой "спецоперации" дроны уже начали долетать до самой столицы РФ.

– В ночь на 30 июля в российской столице также раздались взрывы – Москву снова атаковали неизвестные БПЛА. Один из них врезался в бизнес-центр "Москва-Сити".

– Атака БПЛА на Москву произошла также и в ночь на 1 августа. Один из них попал в то же здание в "Москва-сити", что и в предыдущий раз. Там расположено Министерство экономического развития России.

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