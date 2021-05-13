Глава РПЦ Кирилл предложил женщинам не делать аборты, а рожать и отдавать детей церкви. Видео

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал женщин не делать аборты, а рожать детей и отдавать их на воспитание в РПЦ. Там смогут "поднять дитя на ноги", утверждает он.

Соответствующие заявления церковник озвучил в обращении к Общецерковному съезду по социальному служению. Речь российского патриарха была опубликована на YouTube-канале РПЦ в четверг, 13 мая. Кирилл также сказал, что аборты – это грех (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Решение проблемы абортов, по его словам, может позитивно повлиять на ухудшающуюся демографическую ситуацию в России. Это, как считает Кирилл, является "критически важным для сбережения народа вопросом".

"Мы нуждаемся в том, чтобы нас было больше. И нет более эффективной возможности повлиять на демографию, как радикально сократить количество абортов", – заявил он.

"Если женщина хочет сохранить свое дитя, в церкви ей обязательно помогут... Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя", – обратился патриарх к женщинам.

Он утверждает, что церковь не будет препятствовать таким матерям навещать своих детей и мешать им "чувствовать единство со своим ребенком". Как завил патриарх, РПЦ хочет способствовать "укреплению неполной семьи".

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