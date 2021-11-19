Глава МИД России Лавров оговорился, пытаясь произнести название своей страны на брифинге. Видео
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров испытал трудности в произнесении названия своей страны на брифинге. Чиновник оговорился, назвав ее "Рашей", после чего исправился.
Видео курьезного момента опубликовано в Telegram "Пул №3". Так, во время выступления Лавров сказал: "Когда вы так требовательно спрашиваете, что Раша – о, Господи, Раша – что Россия собирается делать, чтобы понравиться западным демократиям, ну это же неприлично!"
Ранее Лавров опубликовал статью "О праве, права и правила", в которой заявил, что в западных школах якобы детей учат, что Иисус Христос был бисексуалом. Министр не предоставил примеров в подтверждение своих слов, поэтому непонятно, какие именно страны он имел в виду,
Напомним, СМИ узнали подробности о возможной любовнице Лаврова. Ею оказалась якобы Светлана Полякова, которая также работает в МИД России. Помимо этого, она связана с бизнесом, а члены ее семьи владеют активами в России и Великобритании стоимостью свыше 1 миллиарда рублей (около 13,5 млн долл). При этом, согласно официальным данным, у 71-летнего Лаврова есть жена Мария.
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