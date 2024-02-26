'Гиркина нашли повешенным': может ли быть правдой история об убийстве террориста в тюрьме

В сети распространили слух о якобы смерти российского террориста, военного преступника Игоря Стрелкова (Гиркина), который сидит в России в колонии общего режима. Его посадили за критику стратегии страны-агрессора ведения войны против Украины.

Сообщения о якобы смерти начали распространять в социальной сети Х (ранее известной как Twitter). Пользователи писали, что Гиркина якобы нашли повешенным в его камере в колонии.

По хештегу "Гиркин" в соцсети россияне задаются вопросом, мертв ли террорист на самом деле. "Так что, отправился Гиркин к Навальному на дебаты или таки нет?", "Так что там Гиркин на концерте уже?", "Гиркин все?" – пишут в Х.

Также там распространили якобы скриншот из Telegram-канала с названием "Мирослава Регинская (Свободу Стрелкову!")". Мирослава Регинская – это супруга Стрелкова, а в описании канала сказано, что он был создан "для публикаций сообщений и материалов о состоянии дел Игоря Ивановича Стрелкова, материалов уголовного дела, решений суда и публикации личных сообщений Стрелкова из застенков".

На "скриншоте" написано: "У меня нет слов. Я в ужасе от этой новости. Игорь Иванович найден повешенным в камере. Стрелков мертв. То, что его убили, должно быть известно как можно большему количеству людей". А также репост сообщения из канала бывшего главаря группировки "ДНР" Павла Губарева, где якобы также сказано о смерти Гиркина.

Однако на самом деле ни на канале Мирославы Регинской, ни на канале Губарева таких сообщений нет. В то же время у жены Гиркина есть практически идентичное сообщение, однако речь в нем идет о смерти российского пропагандиста Андрея Морозова: "У меня нет слов. Я в ужасе от этой новости. Андрей был очень яркий человек, наш с Игорем знакомый. Он ценой своей жизни доказал, что честь и правда ему дороже. То, что его убило, должно быть известно как можно большему количеству людей".

Таким образом можно сделать вывод, что информация о смерти террориста Гиркина – фейк, а скриншот сообщения – фотошоп. Никаких подтверждений тому, что это может быть правдой, нет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети появились слухи о смерти одного из самых ярых пропагандистов РФ, актера Михаила Пореченкова. Его якобы ликвидировали на временно оккупированном Донбассе. Эта информация оказалась фейком.

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