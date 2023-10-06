'Герой СВО' оказался нацистом: выяснились интересные подробности о ликвидированном на Херсонщине российском военном. Фото

Украинские воины в конце августа этого года на Херсонщине ликвидировали очередного российского оккупанта, 36-летнего Александра Хламова из Владимирской области. Российские пропагандисты написали о "герое СВО" пространный некролог, в котором долго и красочно расписывали, каким "добрым и отзывчивым", "патриотом и волонтером" был ликвидированный захватчик.

Забыли лишь о "маленькой детали": бороться с выдуманными в Кремле "украинскими нацистами" в Украину приехал самый настоящий последователь нацистской идеологии. В соцсетях Хламова полным-полно фото с красноречивыми наколками и свастикой.

В некрологе, появившемся в одном из местных изданий Владимирской области появился большой некролог, посвященный ликвидированному на Херсонщине российскому оккупанту Александру Хламову. Захватчики вроде него, на голубом глазу вещает автор некролога, являются "героями".

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"Тех, кто служит в армии, тех, кто сейчас защищает наше государство, кто рискует своей жизнью ради нашей безопасности и свободы, мы называем героями. Они заслуживают нашего глубочайшего уважения за то, что делают для своего дома, края, страны. Александр родился 26 ноября 1986 года. Окончив школу № 3, учился в ПТУ № 46 во Владимире. Он участвовал в сборах помощи для бойцов до того, как отправиться на спецоперацию. В апреле этого года заключил контракт на военную службу. 7 августа его не стало... Сегодня мы публикуем воспоминания о нем его близких и знакомых", – пишут пропагандисты.

В огромной "простыне" текста, посвященного ликвидированному военному преступнику, окончившему свою бессмысленную жизнь в степях украинской Херсонщины, многочисленные его знакомые рассуждают о его "сложной жизни", о "высоких душевных порывах", якобы сподвигнувших Хламова поехать в чужую страну убивать украинцев, о том, что этого "патриота" ничуть не интересовали обещанные зарплаты, ведь "он шел туда, потому что считал себя настоящим мужчиной, который не должен остаться в стороне".

Хламову экзальтированные российские волонтерши приписали даже "волонтерскую деятельность", россияне также рассказывали о том, каким "хорошим человеком" якобы был оккупант, как этот "светлый" захватчик "хотел нести людям добро" и что "голова у него всегда в правильном направлении работала".

То, что оккупант получил заслуженное и был уничтожен, граждане государства-агрессора посчитали несправедливым.

"Не так он должен был прийти домой, не так мы должны были его встречать. Но помнить и гордиться им будем всегда!" – говорит одна из россиянок, вторая намекает на "темные пятна в его гибели".

"Герой СВО" Хламов, по версии пропаганды, рвался на войну против Украины, потому что мечтал бороться "с нацизмом". Однако пропагандисты предусмотрительно ограничились одной-единственной его фотографией, где ликвидированный оккупант позирует с оружием в российской военной форме.

И неспроста: в его соцсетях большинство фото красноречиво свидетельствуют о настоящих убеждениях этого современного российского "антинациста".

"Невероятно, но факт. Погибший на Херсонщине “герой сво" оказался нацистом. В некрологе трогательно описали его сложную жизнь, самоотверженное волонтерство, как он долго пытался попасть на войну и сдох через месяц после отправки. Но об этой пикантной детали биографии почему-то решили промолчать", – иронизируют пользователи сети, удосужившиеся поискать о Хламове информацию сверх официально объявленной.

Напомним, ранее легион "Свобода России" показал "прогулку" в Белгородской области. Россияне, добровольно воюющие против РФ на стороне Украины, уверяют, что у врага есть потери убитыми и ранеными.

Причем в этот раз "денацифицированы" захватчики не на украинской, а на российской территории.