В РФ на "закладке" наркотиков был задержан партиец молодежного крыла "Единой России". Фото

В городе Тихвин Ленинградской области провластный "активист", замглавы местного отделения "Молодой гвардии "Единой России" Герман Асвер попался на распространении наркотиков. 29-летнего россиянина поймали с поличным в начале февраля.

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При себе он имел 35 капсул синтетических стимуляторов, а переписка в телефоне говорила о том, что он делал "закладки". По данным росСМИ, такой деятельностью мужчина зарабатывал по меньшей мере полгода.

Асвер довольно известный в своем регионе и до инцидента с наркотиками был, можно сказать, "примером" для так называемых патриотов государства-агрессора. Местные власти в декабре 2022 года наградили его премией "Время молодых". Он является членом общественного совета при администрации Тихвинского района и замдиректора муниципальной детско-юношеской спортивной школы "Богатырь". Журналисты писали, что у него два образования, а в 2019-м он даже стал социальным педагогом. Также считалось, что Асвер – сторонник ЗОЖ.

Это не помешало "звезде" Ленобласти покупать наркотические вещества в даркнете (оптом), фасовать, искать "клиентов" в соцсетях и распространять запрещенку на улицах путем "закладок".

Пишут, что на такой работе Асвер мог зарабатывать около 70 тысяч рублей (чуть более 990 долларов) в неделю.

Глава администрации Тихвинского района Юрий Наумов заявил, что в шоке от случившегося и это "рационально не объяснимо". Он утверждает, что ничего не знал о преступлениях Асвера.

"Опозорил себя, родных, всех нас, район. Как вообще после этого верить людям?" – причитал чиновник в разговоре с корреспондентами.

Если суд докажет вину задержанного (сбыт наркотических веществ в крупном размере), ему грозит от 8 до 15 лет тюремного заключения. По информации сети, мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.

Как писал OBOZREVATEL:

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