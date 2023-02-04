Депутат Госдумы РФ, собиравшийся воевать против Украины, не доехал до фронта: СМИ раскрыли подробности

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Савельев собирался воевать против Украины, но до фронта так и не доехал. Не выехав даже за пределы Новосибирской области, он вышел из поезда и улетел в Москву.

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Об этом сообщает российское СМИ "Тайга.Инфо". Издание предполагает, что Савельев намеренно улетел в Москву из Омска, а не Новосибирска, чтобы о его отъезде из расположения батальона стало известно как можно позже.

"Новосибирский депутат Госдумы Дмитрий Савельев выехал из Новосибирска "в зону СВО" вместе с добровольческим батальоном "Вега". Однако на станции Чаны (поселок в Новосибирской области) Савельев вышел из поезда, машиной доехал до Омска и улетел в Москву", – говорится в сообщении.

Сам Савельев эту ситуацию пока никак не прокомментировал.

Издание напомнило, что в конце декабря 2022 года первый представитель новосибирского законодательного собрания Андрей Панферов подтвердил, что Савельев вместе с депутатами-единороссами из регионального парламента поедет на войну в составе батальона "Вега".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что другой депутат Госдумы России, Алексей Журавлев, разразился наглыми угрозами в адрес украинцев – он заявил, что бороться с ними нужно только с автоматом в руках. Правда, он также до зоны боевых действий до сих пор не доехал.

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