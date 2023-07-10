Герасимов впервые появился на публике после 'бунта' Пригожина: его обозвали 'клоуном' и вспомнили о Суровикине. Видео

Начальник генерального штаба РФ генерал Валерий Герасимов впервые после вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" появился на публике. В минобороны государства-террориста опубликовали видео, на котором ему доложили об уничтожении четырех ракет С-200, которые 9 июля были запущены по территории России.

Видео дня

Кадры с генералом появились в официальном Telegram-канале ведомства. Там также заверили, что Герасимов остается командующим объединенной группировкой войск в "зоне СВО", несмотря на то, что накануне СМИ сообщили, что он отстранен от руководства войной в Украине.

Россияне в сети назвали Герасимова "клоуном" и задались вопросом куда все-таки подевался главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал Сергей Суровикин.

"Герасимов позор и клоун", "Клоун! Герасим еще слушать умеет", "А Суровикин где?" – писали в комментариях.

Напомним: после попытки военного переворота основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 23-24 июня Герасимов и Суровикин не появлялись в публичном поле. Относительно последнего распространяются слухи об аресте. И хотя военнослужащий в основном известен своей жестокой репутацией, любые официальные санкции против него, вероятно, вызовут раскол в РФ, считаю в британской разведке.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время вооруженного бунта главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин намеревался захватить в плен министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генерального штаба Валерия Герасимова. Сделать это он планировал в Ростове-на-Дону, в планы Пригожина, вероятно, был посвящен командующий ВКС РФ генерал Сергей Суровикин.

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