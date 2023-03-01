В сети вспомнили, как пропагандисты Путина пугали Украину и Европу зимой: их планы полностью провалились

Россияне очень сильно надеялись, что без их энергоносителей, с разрушенной российскими ракетами энергосистемой Украина попросту не переживет зиму. Население России впадало в эйфорию, представляя, как украинцы замерзают в своих домах без отопления, а пропагандисты Кремля один перед другим выдавали на-гора апокалиптические "сценарии", в которых Украина по завершении зимы попросту перестанет существовать.

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Однако настало 1 марта 2023 года, украинцы не замерзли, а Украина – не только существует, но и готовится изгнать оккупантов со своей земли. Украинские пользователи соцсетей вспомнили, как нас пугали морозами, и поинтересовались, что с лицами у россиян.

В украинском сегменте ключевых соцсетей, а также во многих СМИ 1 марта 2023 года напоминают россиянам страшилки их пропаганды несколькомесячной давности о том, как Украина "непременно замерзнет" в первую зиму полномасштабной войны.

Так, они постят скриншот пропагандистской публикации, появившейся на одном из кремлевских ресурсов 29 ноября прошлого года – с красноречивым названием "Нет шансов выжить: почему Украина замерзнет этой зимой". К тому моменту Россия уже изо всех сил атаковала украинскую энергосистему ракетами – и была убеждена, что избрала беспроигрышную тактику.

"Тебя убили..." – "Та ты шо? Насмерть?" – насмехаются над провалом плана Кремля админы паблика "Оху*нная Полтава".

В Twitter украинцы констатируют: весна пришла, а Украина так и не замерзла. И делают куда более реалистичный прогноз, но уже о будущем государства-агрессора.

"Украина эту зиму точно не переживет, замерзнет без тепла и света", – орали пропаганд*ны из всех утюгов, но Украина выстояла, не замерзла и гонит нацистскую нечисть со своей земли, а вот рашку в ближайшие 80 лет ждет изоляция, нищета, выплата репараций, дно", – написала одна из пользовательниц.

Припомнили России и кринжовые ролики с "замерзающей Европой", которыми РФ пыталась запугать Запад, решивший отказаться от покупки российских газа и нефти. Роль "погибающей Европы" в этом ролике сыграли "процветающие" российские города.

"Помните этот кринжовый ролик от россиян, что Европа замерзнет без их газа? Так вот, уже весна! Как думаете, что у них с еб*лом?" – интересуется "Киев сейчас".

В то же время в одесском издании "Думская", подводя итоги прошедшей зимы, предлагают россиянам заглянуть в зиму следующую.

"А вот что будет с Россией следующей зимой – это мы еще поглядим", – отмечают журналисты.

Напомним, еще с середины осени прошлого года пропагандисты РФ внушали россиянам и самим себе, что Европа замерзнет без газа из РФ, также смерти от холода якобы грозят сотням тысяч, если не миллионам украинцев.

Излюбленной темой российского телевидения на следующие несколько месяцев стали злоключения европейцев, которые не могут оплатить коммуналку, отказались от личной гигиены, заставляют детей ходить по-маленькому в пакеты (чтобы не тратить воду на смыв в туалете). Жительниц Британии, которые якобы не способны осилить счета за коммунальные услуги, пропагандисты "отправляли на панель", а немцы в российском телевизоре "ели собачий корм" и домашних любимцев из-за нехватки денег на покупку продуктов.

Также тогда пропагандисты мечтали о том, что Франция поссорится с США, и пытались расколоть как Евросоюз, так и НАТО.