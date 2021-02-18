Геленджик "перестроили" под свиту Путина: СМИ показали имение патриарха Кирилла. Новое расследование

Вокруг дворца президента России Владимира Путина в Геленджике выросли не менее роскошные и охраняемые усадьбы, которые принадлежат людям из ближайшего окружения хозяина Кремля.

Как говорится в расследовании "Открытых медиа", владельцами имений являются глава РПЦ патриарх Кирилл, олигархи Олег Дерипаска, Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко и Владимир Колбин, Юрий Ковальчук, Сергей Шишкарев и другие (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, резиденция Кирилла находится в 9,5 км от дворца Путина. Строить ее начали в 2005 году, первый камень заложил еще патриарх Алексий II. Тут планировалось размещение зала для заседаний Священного Синода и официальных приемов. В 2012-м уже патриарх Кирилл сообщил о завершении стройки за счет средств благотворителей и Московского патриархата.

По совпадению в том же 2012 году итальянская газета Il Giorno рассказала, что для неназванной резиденции патриарха Кирилла в России закупали роскошную мебель итальянской компании Jumbo (один стол из редчайших пород дерева с инкрустацией ручной работы в элитных московских мебельных бутиках стоит десятки тысяч евро).

Усадьба "Дивноморское" в 10,6 км от дворца Путина принадлежит двум бизнесменам из окружения президента РФ – миллиардеру, члену совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадию Тимченко и Владимиру Колбину, сыну покойного инвестора Петра Колбина.

За забором – 323 га, спа-комплекс на берегу (3 200 кв. м) с дегустационным домом рядом (2390 кв.м.) и современный винный завод (8000 кв. м хозяйственных строений).

Сейчас усадьба объявила о массовом наборе людей для новой стройки – полноценного аквапарка. Примерно через год к удобствам усадьбы вроде трубопровода с вином (из подвалов в дом приемов) добавятся водные развлечения.

Семья Олега Дерипаски еще больше приблизилась к дворцу Путина, выкупив по соседству, в Красной щели, советскую турбазу на берегу и арендовав лес вокруг нее. Всего же у семьи в аренде – десятки тысяч га охотничьих угодий к востоку от дворца.

Ближайший его сосед – база "Парус", принадлежащий президенту транспортного холдинга "Дело" Сергею Шишкареву. Стоимость самого участка под базой около 1,2 млрд рублей.

В самом Геленджике есть резиденция основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука площадью 70 гектаров и стоимостью 11 млрд рублей. Главное здание площадью 6752 квадратных метра включает бассейн на крыше и панорамные стеклянные стены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в январе российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал фильм-расследование о дворце Путина на черноморском побережье неподалеку от Геленджика.