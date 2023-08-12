Где ПВО? В России сняли пролет беспилотника над МКАДом. Видео

В сети опубликовали видео, как над кольцевой автодорогой в столице государства-агрессора в Москве якобы спокойно летает беспилотник. Причем никакое хваленое российское ПВО не спешит его обезвредить.

Видео дня

Видео опубликовали российские Telegram-каналы. На кадрах виден БПЛА, который "завис" прямо над трассой, по которой едут автомобили (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: накануне россияне в соцсетях бурно отреагировали на взрывы в Москве и Подмосковье утром 11 августа. Жители страны-агрессора обсуждали, как БПЛА пролетели такое огромное расстояние и где российская ПВО была раньше. Жертвы кремлевской пропаганды требуют, чтобы ВС РФ в ответ ударили по Киеву.

"Забавно всегда Собянин реагирует и отвечает, будто так и должно быть, как каждое утро кофейка выпить", "ПВО аналоговнет", "Ликвидированный [беспилотник] кем, асфальтом, деревом или домом? За***ло. Ударьте уже по 404", "30 лет оборонный бюджет разворовывали и за это никого не расстреляли, а теперь готовьтесь, граждане, быть жертвой. Вся наша защита растянута на рублевские особняки", – писали в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 11 августа в Москве раздался взрыв в районе Карамишевской набережной. Спустя несколько минут стало известно, что взрыв также слышали в Красногорске (Московская область). Некоторые источники написали, что в обоих местах упали и взорвались объекты, похожие на беспилотники;

– жители российской столицы высказались по поводу атак беспилотников, которые в последнее время участились на территории государства-террориста, а также дали советы соотечественникам, как действовать. В частности, одна из россиянок посоветовала "просто не смотреть вверх и не получать негатив".

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