"Все по плану?" Россияне устроили истерику из-за атаки дронов на Москву и требуют "акт возмездия"

Взрывы в Москве и Подмосковье утром 11 августа вызвали бурную реакцию в российских соцсетях. Жители страны-агрессора обсуждают, как БпЛА пролетели такое огромное расстояние и где российская ПВО была раньше.

Видео дня

Жертвы кремлевской пропаганды требуют, чтобы ВС РФ в ответ ударили по Киеву. Об этом пользователи сети пишут в комментариях в одном из пропагандистских Telegram-каналов.

"Да взорвите вы уже к черту этот **аный Киев", "Ждем акт возмездия", "Когда уже гад*в мочить будем? Или так и будем чертить линии?" "Запускают по Москве. Стреляйте тогда по Киеву", – устроили истерику россияне.

Некоторые высмеяли то, что "бавовна" в столице РФ стала обычным явлением. "Все по плану?" – спрашивают у фанатов Кремля в сети.

"Забавно всегда Собянин реагирует и отвечает, будто так и должно быть, как каждое утро кофейка выпить", "ПВО аналоговнет", "Ликвидирован [беспилотник] кем, асфальтом, деревом или зданием? За***ло. Ударьте уже по 404", "30 лет оборонный бюджет разворовывали и за это никого не расстреляли, а теперь готовьтесь, граждане, быть жертвой. Вся наша защита растащена на рублевские особняки", – пишут в Telegram.

Один из комментаторов вдруг признал, что РФ развязала настоящую войну, а не "СВО". "Ничего страшного! Война все-таки", – сделал умозаключение он.

Напомним, что взрывы прогремели в районе московской Карамышевской набережной, а также в городе Красногорске, который находится недалеко от столицы России.

Местные власти заявили, что в Москве БпЛА якобы был подавлен средствами РЭБ. Пострадавших в результате падения беспилотника нет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в России считают, что Москву атакуют украинские БпЛА, которые в сети называют "Бобер". Что известно об этой разработке – читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!