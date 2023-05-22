У христиан принято говорить: "Каждому воздастся по делам его". Хорошее изречение. Что тут важно понимать?

Видео дня

Важно то, что бездействие - это тоже действие.

Сейчас люди Белгородской области паникуют, мол, вертолеты летают низко, отстреливают тепловые ловушки прямо на головы мирных граждан, на КПП идут бои, обстрелы, да и вообще - черт ногу сломит в этих российских разборках. РДК и ЛСВ ведут весь день бои с ВС РФ.

Жителей Белгорода российские власти не эвакуировали, и дальше будет только хуже.

А все потому, что будет создаваться буферная зона для безопасности украинских граждан. Тех самых граждан, которых уже больше года (а шире - девять лет) убивают ВС РФ, разрушая их города.

Где были жители Белгорода, когда соседний с ним Харьков русские утюжили ракетами, авиацией и РСЗО?

Много протестовали? Много осуждали? Много саботировали?

Нет. Жили себе и в ус не дули, в то время, как лють и кошмар истребляли их соседей.

А теперь лють и кошмар рвутся к ним в их родной дом, и им теперь страшно. Война - это никогда не игра в одни ворота. Кто сеет ветер - тот пожинает бурю, а кто сеет бурю - тот сразу пожнет бесконечный ужас.

Молчание - есть преступление и грязь.