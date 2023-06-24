ФСБ проводит в регионах рейды по адресам бывших и нынешних 'вагнеровцев' – росСМИ

Российские силовики начали рейды по домам бойцов ЧВК "Вагнера". Членам военной компании угрожают "госизменой" за "присягу" их главе Евгению Пригожину. Некоторых уже задержала ФСБ.

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Об этом сообщают "Важные истории" со ссылкой на родных "вагнеровцев". Рейды начались ночью и продолжаются в десятке городов страны-агрессора.

Близкие наемников говорят, что силовики приходят домой с оружием, ищут мужчин и предупреждают их семьи о сроках за "госизмену", если те присоединятся к объявленному Пригожиным мятежу.

В частности, в час ночи 24 июня участковые небольшого города Рязанской области пришли к матери недавно вернувшегося с фронта с ранением "вагнеровца", затем явились и сотрудники ФСБ.

"Забрали сына под руки, никаких документов о задержании не предъявили", – рассказала знакомая.

Уже к этой женщине в Воскресенск Московской области, сын которой является "вагнеровцем", тоже пришел участковый в 4:15 утра.

"Участковый попросил сына. Я сказала, что он на работе. Он спросил, на связи ли я с ним, заставил при нем набрать телефон, проверил, настоящий ли номер. Потом спросил, как я думаю, пойдет ли он в ЧВК обратно, если его позовут. Сын мне отзвонился: ему уже звонили силовики, он им ответил, что не пойдет в ЧВК. Но сам он списался с ребятами своими – они думают. Выходит из дома – надевает толстовку с капюшоном, чтобы на шее не было видно татушку "Вагнера", – сказала женщина.

По ее словам, участковый пришел с оружием даже не по месту ее прописки в квартиру, а туда, куда она переехала недавно. Так, россиянка думает, что ее могли отследить по геолокации номера.

Кроме того, в городе полиция перекрыла подъезд к "Росгвардии".

В небольшом селе Брянской области случилась такая же история. К женщине так же не по месту прописки пришел участковый в обед 24 июня. Он тоже был вооружен.

"Только что подруга из Краснодара позвонила, что по "вагнеровцам" ходят менты, подъезжает участковый: "Где ваш муж? В Москве? В Ростове? Собирается ли он вступить ЧВК Вагнера обратно?" У нас дома флаг ЧВК дома висел – заставил его снять. Сказал, что если заметят, что он присягнет Пригожину и двинется на Москву, то он автоматически станет изменник родины, посадят на 20 лет, а семья наша здесь жить больше не будет", – рассказала жена "вагнеровца".

В итоге ее мужа нашли по другому адресу и заставили подписать расписку о том, что он обязуется соблюдать законы Российской Федерации, иначе "будет считаться неонацистом, изменником родины".

"Муж еще хотел бежать помогать – в Москву. Ты че говорю, ты дурной? Но Пригожин все равно может скомандовать. Особенно кто с ИК вернулся – они все равно ему "принадлежат". Муж в резерве, но там много нюансов. Это очень серьезная компания – там это "обнуление" – убийство и всякая х*рня. Очень страшно", – призналась она.

Аналогичные рейды прошли в Брянске, Оренбурге, Орле, Воронежской и Рязанской областях и Краснодарском крае. Тех мужчин, которые отказывались подписывать обещания о гарантии неприсоединения к ЧВК, по их словам, отправляют в СИЗО.

"У девочки одной сын закончил контракт, сейчас в резерве – сказал, неизвестно, отпустят ли их домой. Их даже не выпускают из госпиталей. У подруги три дня назад муж поехал добровольцем через ЧВК "Вагнера", сейчас в Луганске. Теперь он выехать не может, потому что перекрыто все. Им запретили выезд в Россию. Они боятся "музыкантов", поэтому пытаются здесь запугать, загасить. Мент сказал, что вообще не знает, сколько официально "музыкантов". Информация полицейским приходит, по сути, по сарафанному радио. Мне вообще кажется, что будут искать везде. Он объявил войну всем – президент. Я думаю, ближайшие города к Москве, так как "вагнеровцы" направляются в Москву, будут шерстить. Наше Минобороны боится, что преимущество в любом случае силовое на стороне "Вагнера", и боится, что наши ребята, которые уже контракты закончили, могут подтянуться на помощь", – сказала мать одного из бывших завербованных ЧВК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 24 июня случилось противостояние между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны РФ. После объявления владельцем ЧВК Евгением Пригожиным о намерениях "разобраться" с военным командованием России вооруженные люди появились в Ростове-на-Дону и окружили штаб Южного военного округа, а также ряд зданий, включая МВД, ФСБ и горадминистрацию.

"ЧВК "Вагнер" хотели расформировать. За сутки мы прошли не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", – заявил в итоге Пригожин.