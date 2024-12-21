'Я сказал – никогда': Фицо обвинил Зеленского в попытке подкупа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выдал обвинения в попытке подкупа в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Речь шла о транзите российского газа через Украину – глава нашего государства якобы предложил Фицо 500 миллионов евро российских активов – примерно такую ​​сумму, по словам последнего, будет терять его страна, когда этот транзит прекратится.

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В обмен на эти средства Словакия якобы должна поддержать членство Украины в НАТО. Об этом пишет Politico.

"Украинский президент спросил меня, проголосовал ли бы я тогда за членство в НАТО, если он даст мне 500 миллионов евро российских активов, и, конечно, я сказал "никогда", – заявил Фицо.

Журналисты отметили, что они обратились к пресс-секретарю Зеленского за комментарием по поводу этих слов премьера (и для того, чтобы узнать, действительно ли украинский президент сделал такое предложение). На момент публикации материала ответа они еще не получили.

Президент Зеленский раскритиковал позиции Словакии, сказав, что "немного стыдно говорить о деньгах, потому что мы теряем людей".

Позже Фицо сказал представителям СМИ, что предложения Зеленского, которые он делал ему за закрытыми дверьми, были "абсурдными". Премьер Словакии предположил, что Украина позволяет нанести вред экономике члена ЕС.

Напомним: соглашение между Украиной и Россией о транзите газа завершается 1 января 2025 года. Киев не будет его продолжать, однако Украина не против транспортировать через свою ГТС любой газ, кроме российского.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не позволит, чтобы страна-поставщик газа в Европейский Союз получала его транзитом из России. И стыдно думать о заработке на дешевом российском газе, когда украинцы отдают свои жизни за собственную свободу и независимость.

Между тем Фицо заявил, что власти Словакии готовы к открытому конфликту с Украиной из-за отказа совершать транзит российского природного газа. Также эта европейская страна готовится к ответным мерам, если не сможет получить энергоресурсы от РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Роберт Фицо заявил, что Запад должен возобновить связи со страной-агрессором Россией. По его словам, после завершения войны с Москвой возникнут "чисто деловые отношения".

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