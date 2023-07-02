Фейгин: Пригожин получил 'Лубянку Light', Путин начал сложную серую игру. Интервью

Хозяин ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин упустил свой единственный шанс на "госпереворот", развернув свою "армию", не дойдя до Москвы. Второго такого шанса у него уже не будет. Попав в Беларусь, он фактически оказался на "Лубянке Light", где его ждет тотальный контроль. В путинской армии зреет возмущение высшим военным руководством страны-оккупанта России, но аккумулировать его "повару Путина" уже не суждено.

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Что касается самого главы Кремля Владимира Путина, то он ведет "сложную серую игру", подчищая окружение после неудавшегося мятежа. Очередь может дойти и до Пригожина, которому грозит ликвидация. Но его "Вагнер", пусть и под другой обложкой, еще пригодится режиму. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

– Институт изучения войны допустил, что ЧВК "Вагнер" может быть взята под формальный контроль и использована Кремлем, то есть расформирования этой структуры не будет. Как вы расцениваете ее перспективы?

– Я думаю, что то, что было "Вагнером", скорее всего, будет расформировано. В том виде, в каком он был, его уже не будет.

Что касается контрактников – тем, кто принимал участие в заговоре Пригожина, доверять нельзя. Они в любую минуту могут выкинуть фортель. Двойная лояльность здесь недопустима. Поэтому, скорее всего, у тех 8 тысяч, которые принимали участие в выходе с мест дислокации, двигались в Ростов, в Воронеж и дальше до Москвы, нет иного шанса, кроме как оказаться по контракту в системе министерства обороны, либо, если они замазаны сильно, сразу же оказаться на передовой без дополнительных прокладок.

Зачем сохранять ЧВК "Вагнер"? Она везде признана либо как международно-криминальная организация, как в США, либо как террористическая. Но если этикетки нет, она якобы исчезла, вопрос снят. Какие там санкции, какие преследования? Нет больше никакого "Вагнера".

Но те функции, те задачи, которые выполняет "Вагнер" – они востребованы. Не важно, где – в Сирии, в Центральноафриканской республике, в Украине. Потребность в нем есть. Значит, изобретут какую-то форму, чтобы заместить то, что было "Вагнером". У них же есть и другие ЧВК.

И что дает контракт с минобороны? Например, в системе росгвардии есть батальон "Ахмат", который подчиняется Кадырову. Он сильно подчиняется кому-то, кроме Кадырова?

Путин ведь сам заявил, что ЧВК "Вагнер" – это полностью государственная контора, "мы ее финансировали, мы давали ей вооружение". Принята такая концепция: вся эта история с мятежом была связана не с политикой, не с какими-то маршами за справедливость, а исключительно с бабками. Их пилили вместе с Суровикиным и еще с какими-то людьми, и их возмутило, что эти бабки им перестали давать.

В принципе, так оно и есть. Какая программа была у Пригожина? Он кто? Политический деятель, коммунист, фашист, либертарианец? Была праворадикальная программа – создание корпоративного фашистского государства, продолжение войны. Он же это озвучивал.

– Но появилась информация о том, что центры набора "Вагнера" возобновили работу.

– Правильно, они и будут работать. Это здания, это люди. Сейчас повесят новые этикетки, и они как работали, так и будут работать. Просто они не будут ЧВК "Вагнер". Они будут какими-то другими.

Какой смысл прекращать работу центров набора? Там сидят попки-дураки, которым платят зарплату. Вчера был Пригожин, завтра будет кто-то другой. Какая разница? Задачи ведь не изменились, люди нужны, как и прежде.

Важно понимать, что это не Пригожин возобновил их работу. Он теперь никто. У него даже отобрали центры троллинга – Ольгино и так далее. Задачи эти будут выполняться дальше, но будет не Пригожин, а кто-то другой.

ЧВК "Вагнер" как структура, принадлежащая Пригожину, перестает существовать, но функции ЧВК "Вагнер" продолжают быть необходимыми, и это будет продолжаться. Как они это назовут – "Моцарт", "Бах" – какая разница?

– Игорь Эйдман заявил, что уверен: Пригожин готовит новый переворот с помощью своих людей в армии и спецслужбах. Его отступление он назвал временным, "такие люди не останавливаются". "Если Пригожин не устранит Путина, рано или поздно Путин убьет его". Как вы относитесь к таким оценкам?

– Скептически. Я считаю, что Пригожин в этой системе больше никакой роли не играет. Еще какое-то время, остаточно он продолжит существовать, но, скорее всего, с высокой степенью вероятностью, от него избавятся.

Любые его связи с минобороны, с высшими чинами, с кем-то еще – это исключено. Он замазан. Зачем осуществлять второй переворот, когда надо было делать первый? Вы хотите совершить новый поход на Москву, но кто в таком же виде вам это позволит?

А связи с армией… Сейчас занимаются чистками. Информация о Суровикине пока противоречивая. С какими чинами он может коммуницировать? Этот человек сразу окажется в подвале Лубянки.

Это совершенно неверная оценка. Никто не учитывает, при Пригожин сегодня находится в "Лубянке-лайт". Что такое Беларусь? Это задний двор Москвы. Там у него даже в заднице будут микрофоны.

Возможно, его отпустили под условием, что он все это прекратит. Вы видели, чтобы он или его пресс-служба делали новые заявления? Ничего нет. Заговор осуществляется тайно. Когда все знают о нем, тем более однажды провалившемся, осуществить его второй раз таким же путем, с теми же людьми невозможно.

Другой вопрос, что есть возмущение внутри армейской среды. Солдаты в окопах минобороны, мобилизованные или контрактники, ничем не отличаются от "вагнеровцев" в отношении к верховной власти, к Шойгу, к Герасимову.

Эти настроения есть. Но на ком они аккумулируются – уж точно не на Пригожине. Потому что на него сейчас оказывается огромное противодействие. В конечном итоге он связан по рукам и ногам. Как он может осуществить новый переворот? Его убьют раньше, чем он об этом подумает.

Сейчас идет сложная серая игра. Когда Путин расправится с самим ядром заговора, если он был, то он примется уже подчищать и Пригожиных. Бизнес у него уже вытаскивают, деньги забирают. В России у Пригожина не останется ничего – это точно. Что касается не пределов России – посмотрим.

Пригожин свой шанс упустил. Мизерный, но он его взял и спустил в унитаз.

– Сбитый летчик.

– Он генерал без армии. У него было все – ресурс, какая-то общественная поддержка. Он мог ее аккумулировать и попытаться что-то из нее извлечь. Но он взял и развернул оглобли. Кто ж пойдет за тобой второй раз, если один раз ты уже кинул людей? Такой шанс дается один раз.