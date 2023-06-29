Чем сейчас занимается Пригожин? Уверен, что он готовит новый переворот с помощью своих людей в армии и спецслужбах. Он отскочил только потому, что испугался бойни под Москвой, понял, что она для него крайне опасна. Но это было временное отступление. Такие люди не останавливаются. Тем более он уже почувствовал фарт и силу.

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К тому же Пригожин не может не понимать, что Путин неизбежно будет мстить ему за унижение, за собственный позорный страх. Если он не устранит Путина, рано или поздно Путин убьёт его.

Июньский мятеж для Пригожина был вынужденным фальстартом, как для Ленина – июльские беспорядки 1917 года. Потом Ленин прятался в шалаше в Разливе, а Пригожин – в Беларуси, в гостиничном номере без окон, как пишет американская пресса.

Ленин вскоре организовал успешный Октябрьский переворот. Пригожин тоже неизбежно будет готовить свой Октябрь.

Даже если, как пишут в телеграме, Суровикина посадили, у Пригожина, несомненно, осталось ещё множество прикормленных людей в армии и спецлужбах. Он может опереться на них в будущем заговоре.

Лукашенко давно тихо ненавидит своего кремлёвского благодетеля, обращающегося с ним в последние годы как с прислугой

Рассказывая историю о том, как спас Путина, он не только унижает российского диктатора, но и возвышает Пригожина, который в его версиии остановился не потому, что путч провалился (как утверждает российская пропаганда), а якобы поддавшись на уговоры своего белорусского друга. Так что истинное отношение Луки к обоим персонажам понятно уже сейчас. Он может тайно помочь Пригожину против Путина.

При следующей попытке Пригожина всё должно быть "без шума и пыли". Его агенты и союзники из руководства силовых структур в Москве просто постраются арестовать Путина и принудить его отречься от престола, вероятно, в пользу пригожинского партнёра Дюмина. А дальше будет выступление Путина по ТВ в стиле: я устал, я мухожук.

Вот таким он может быть – Октябрь Пригожина.