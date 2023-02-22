'Это война на истощение': в разведке Германии дали прогноз, сколько еще россиян Путин может мобилизовать на войну против Украины

Россия способна мобилизовать и бросить на войну против Украины еще до миллиона резервистов. И, учитывая, что в Кремле не готовы к переговорам, изменить ситуацию в свою пользу РФ попытается численным преимуществом.

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С осени прошлого года было мобилизовано около 300 тысяч россиян, часть из них уже бросили на передовую, в первую очередь живая сила прибывает на украинский Донбасс. Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль, пишет Redaktionsnetzwerk Deutschland.

На фоне уже мобилизованных около 300 тысяч россиян, часть из которых проходит обучение, а часть – брошена на поле боя, Россия может призвать еще втрое больше резервистов.

"Мобилизационный потенциал России - резерв до миллиона людей, если в Кремле сочтут это необходимым", - отметил Каль.

Не исключено, что этой возможностью в Кремле воспользуются, ведь, как убежден глава немецкой разведки, президент РФ Владимир Путин не готов к переговорам. Он, по словам Каля, стремится закончить войну на поле боя, получив как можно больше преимуществ – и дальше диктовать условия мира на своих условиях.

Однако, утверждает глава немецкой разведки, война во многих аспектах оказалась совсем не такой, как считалось в Москве, Киеве и на Западе.

Каль подчеркнул, что сначала Россия считала, что сможет установить контроль над соседней страной небольшим количеством "точных военных, скорее символических и демонстративных действий".

Однако планы по "блицкригу" провалились, что дало украинской армии значительное ситуационное преимущество. Лишь гораздо позже российская армия смогла применить свое численное преимущество, подчеркнул глава немецкой разведки.

Он констатировал, что украинской армии по-прежнему удается эффективно защищаться от агрессии РФ. Но в долгосрочной перспективе успех украинской стороны зависит от неослабевающей поддержки Запада.

Каль также подчеркнул, что основные силы ныне РФ стягивает на Донбасс, на котором сосредоточено основное внимание Кремля.

Напомним, ранее в NYT предупредили, что Путин может мобилизовать еще сотни тысяч человек. Это будет делать российский диктатор под предлогом, который спасает Россию от нападения НАТО.

Кроме того, по данным украинской разведки, в России готовятся к массовой мобилизации студентов очной формы обучения. По приказу министерства просвещения РФ создаются так называемые участки оповещения, которые будут помогать военкоматам вручать повестки.

В то же время в армии РФ подчиненные все чаще убивают командиров. Так россияне пытаются избежать смерти из-за исполнения приказов идти в самоубийственные атаки. Тенденция лишь усугубляет проблему с резкой нехваткой в оккупационной армии командиров младшего и среднего звена.