"Такое впечатление, что выступал из гроба": сеть взбудоражили "особые" фото Путина из Пекина

Президент России Владимир Путин выступил в Пекине (Китай) на странном фоне. На широкой трибуне цветы были уложены как на гробу, а в оформлении сцены присутствовали синие и желтые цвета.

Фотографии кремлевского диктатора, который провозглашал свою речь на форуме "Один пояс – один путь" как будто над гробом, вызвали насмешки в сети. На "особые" снимки Путина, сделанные в ходе его визита в КНР, обратил внимание Андрей Мальгин. Он поделился кардами на своей странице в Facebook 18 октября.

"Странная пекинская сценография. Такое впечатление, что он выступает из гроба", – поделился размышлениями российский журналист.

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"Гвоздики на нем лучше бы смотрелись", "Звонок. – А Вова в зале? – Пока в зале. Сейчас обложим цветами и будем выносить", – шутят интернет-пользователи.

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки Владимира Путина в Китай произошел еще один курьез. Российское телевидение сняло на видео людей, которые сопровождали диктатора с двумя черными чемоданами в руках. А кремлевские пропагандисты сделали неоднозначный намек, что без этих "спецчемоданов" "не обходится ни одна поездка" главы РФ.

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