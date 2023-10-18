"Мы все знаем": Путин приехал в Пекин со "спецчемоданами", не сдержались с шутками даже пропагандисты. Видео

Российский диктатор Владимир Путин приехал в Китай со своими чемоданами, которые засветились на видео 18 октября. Кремлевские пропагандисты сделали неоднозначный намек, что без этих "спецчемоданов" "не обходится ни одна поездка" главы РФ.

Пользователи сети вспомнили о слухах, что у российского президента минимум с мая 2017 года есть специальный сотрудник Федеральной службы охраны, который отвечает за сохранность его экскрементов – чтобы никто не мог сделать анализы и проверить состояние здоровья диктатора. Об этом ранее заявляла газета Paris Match. Для этой цели якобы используется специальный чемодан.

На видео, опубликованном пропагандистами кремлевского пула "РИА Новости", видно, как Путин в Пекине куда-то шел по ковровой дорожке, а за ним следовали члены делегации и два человека, которые несли черные чемоданы. Оператор обратил на это внимание и снял "спецсумки" крупным планом (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Сотрудники пропагандистского Twitter-аккаунта и Telegram-канала подписали эти кадры так: "Есть такие чемоданы, без которых не обходится ни одна поездка Путина".

"Мы знаем, что за чемоданы. Весь мир знает", "Я бы на вашем месте не заострял внимание на его чемоданах. Это как-то плохо пахнет", "Ахаха! Плешивого троллят даже кремлевские пр*ститутки! Вот это жир!" "Да, мы все знаем про этот чемодан", "Чемодан с коричневой кнопкой", "Уже полные или еще место есть?" – ответили читатели в Twitter.

Некоторые пользователи с трудом поверили, что авторы поста осознанно сделали неприятный для Путина намек.

"Вас что, взломали? Зачем так открыто намекать на щепетильные подробности о содержимом чемодана", "Это последний день работы СММщика аккаунта? Или его жизни?" "Ахахах, как скоро будет удален этот твит? Похоже, они даже сами не поняли, что написали", – шутят в сети.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Визит Владимира Путина в Китай, который начался 17 октября, стал второй заграничной поездкой диктатора после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Приглашение посетить Пекин российский лидер получил еще в 2022 году.

– По данным СМИ, перед речью кремлевского диктатора в Пекине на открытии форума "Один пояс – один путь" несколько европейских чиновников демонстративно покинули зал.

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