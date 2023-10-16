'Это разве не казус белли?' Пропагандист Соловьев размечтался опробовать ядерную торпеду 'Посейдон' на Великобритании. Видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев захотел "нанести решительный окончательный удар по Великобритании". В частности, он размечтался опробовать ядерную торпеду "Посейдон".

Такое заявление рупор Кремля сделал в эфире своего телешоу. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

"Британцы подготовили террористов, которые атаковали наши атомные электростанции, как сегодня рассказал руководитель федеральной службы безопасности. Это разве не казус белли? Не повод ли для нас нанести решительный окончательный удар по Великобритании? Заодно будет натурное испытание "Посейдона", – сказал он.

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Следует отметить, что казус белли – формальный повод для развязывания войны одним государством против другого. Он тесно связан с теорией справедливой войны, по которой нельзя начинать войну без справедливой причины. Но на практике казус белли часто использовался государствами для сокрытия подлинных целей и причин войны.

Напомним, российские пропагандисты обеспокоились, что Украина этой зимой может нанести удары по энергоинфраструктуре РФ. Они цинично заявили, что такие удары по территории РФ это "террор", несмотря на то, что в прошлом году радостно призывали уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы заморозить гражданское население.

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев также устроил на публику истерику из-за того, что россияне, оказывается, достаточно активно переводят деньги на поддержку Вооруженных сил Украины. Таких граждан страны-агрессора он обозвал "изменниками".

Ранее оппозиционные росСМИ рассказали, что против россиян возбуждают уголовные дела по статье "госмена" за перевод денег в поддержку ВСУ. Санкция такой статьи в РФ предусматривает до 20 лет тюрьмы.

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